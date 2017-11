Reparto de errores y de puntos

San José Obrero y Jerez Industrial sumaron un punto en el derbi celebrado ayer en el Juan Fernández 'Simón'. El empate les supo a poco a ambos: a los locales porque se adelantaron en el marcador y pegaron dos balones en el palo; a los visitantes porque después de remontar el 1-0, sufrieron el empate en el tiempo de descuento, también desde los 11 metros.

El San José Obrero fue mejor en una primera mitad a la que se llegó milagrosamente con empate a cero y los industrialistas mostraron su mejor versión en la reanudación cuando tuvieron que levantar el golazo de Acosta. También hubo lugar para la polémica: Canito fue expulsado al reclamar fuera de juego en el 1-2 de Quintero y Juan Pedro Ramos argumentaba que el penalti que significó el 2-2 no había existido. Para que no faltara condimento alguno, los dos equipos sufrieron lesiones aunque la palma se la llevó el visitante: Fabio se lesionó en el calentamiento pero tuvo que jugar porque no había portero suplente y Selu, el debutante Thiago, y Piñero cayeron durante el encuentro. Por si fuera poco, Álex, llamado a reaparecer, avisó que había pasado la noche con fiebre. En el bando local, Sebas tuvo que retirarse apenas unos minutos después de entrar con un esguince de tobillo.

Los de Canito, que fue expulsado, siguen en descenso y los de Juan Pedro bajan a la 4ª plaza

El conjunto local encaró mejor el partido aunque la primera clara ocasión la tuvo el industrialista Yuni en un remate franco a la salida de un córner que no dirigió a portería. A partir de ahí, el control del juego fue del San José Obrero, que desaprovechó tres regalos de un Fabio que en esas jugadas salió de su área a por uvas. En el primero, el meta salió hasta la línea de tres cuartos para intentar despejar un al que llegó antes Pepe. El 11 del San José Obrero prefirió disparar a puerta en lugar de pasar a un compañero que entraba solo por el centro, lanzando fuera. Posteriormente, otra mala salida en la que se quedó a medias no la supo aprovechar Pacheco, que elevó por encima del larguero. En la última, justo antes del descanso, fue de nuevo Pacheco el que sorteó la mala salida del meta, disparando a la cepa del poste. Entre cantada y cantada, David disparó a la derecha de un Industrial que dio muchas facilidades en la primera mitad aunque se entonó al final del primer tiempo en un par de acciones. Vega lanzaba a la derecha de Pablo tras una jugada en la que se fue de varios rivales y Yuni, en una falta directa, por fin probaba al meta local, que metía la manopla para enviar a córner.

La segunda mitad comenzó con otro ritmo y a los dos minutos llegaba el 1-0, obra de Acosta. El mediocentro agarró el balón a unos 30 metros de la meta visitante, lanzó con obús con la puntera y el balón, tras tocar en el larguero, se introdujo en la meta de Fabio.

Con el 1-0, la consigna local estaba clara: aguantar atrás y buscar las contras ante un Jerez Industrial que estaba obligado a dejar huecos. La respuesta industrialista llegó apenas un par de minutos después del 1-0 en un centro de Juanma Carrasco que David Piñero remataba centrado a las manos de Pablo. En esa acción se lesionaba el goleador blanquiazul y poco después caía Thiago al torcerse el tobillo derecho en un mal giro.

Entretanto, los locales pudieron sentenciar. Sebas disparaba fuera tras una buena jugada de Pacheco y en la jugada siguiente, el propio Sebas se fabricaba una ocasión que terminaba en el palo derecho de Fabio.

Juan Pedro Ramos puso toda la carne en el asador metiendo a Casares y Juanito y este último revolucionó el juego visitante desde la banda izquierda. Tras un par de internadas, el extremo provocó un penalti tan claro como tonto de Alberto I. Vega chutó fuerte y a la derecha de Pablo, que se venció a la izquierda.

Con el empate, el Industrial buscó el segundo pero lo que estuvo a punto de llegar fue el 2-1, desbaratándolo Fabio con una gran intervención en el mano a mano con Pacheco.

Los industrialistas poco a poco fueron encerrando al San José Obrero, percutiendo una y otra vez por la banda izquierda aunque los centros de Carrasco o Juanito no encontraban rematadores. A cinco del final, llegaba el 1-2 en una jugada clásica de campo pequeño: balón largo a Casares, que peina la pelota y Quintero, que ya estaba de delantero centro, se quedó solo ante Pablo, haciendo el 1-2 elevando por encima de Pablo. Los locales reclamaron fuera de juego, lo que le costó la expulsió al técnico Canito. Moreno buscó el empate en un lanzamiento desde larga distancia y en el añadido Moi cometía un penalti tan claro como absurdo sobre Pacheco que Moreno no desperdició pese a que Fabio adivinó la trayectoria del lanzamiento.

Al final, reparto de puntos. El San José Obrero suma pero sigue en puestos de descenso y el Jerez Industrial baja a la cuarta plaza, tiene al líder ya a seis puntos y al quinto a sólo dos.