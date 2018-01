'La Roca', ante su gran desafío

Su primer encuentro con el boxeo fue en una velada en el Ruiz Mateos con Martín Bejarano 'Roteño' como protagonista. Aquel combate encendió la llama por el ring de Carlos Romano Pinteño, la última gran promesa del boxeo jerezano. A sus 26 años está convencido de dar el salto al profesionalismo, una decisión que ya ha tomado y que consolidará en los próximos meses porque "ya eso son palabras mayores", apunta convencido.

La Roca, como le apodan deportivamente, descubrió el boxeo casi de casualidad y tras comprobar que necesitaba algo más. "Yo era como muchos otros niños que jugaba al fútbol, en el Jerez Industrial y el Liberación, pero con 15 años entendí que quería practicar un deporte en el que dependes de ti mismo, y probé con el boxeo", recuerda.

Elegí el boxeo porque dependes de ti mismo, pero es muy duro, hay que ser muy constante"

Su primer contacto fue con Juan José Zarzana, figura importante en su trayectoria ya que fue con el boxeador jerezano con el que disputó sus primeras peleas en 2008. Tres años después pasó a competir con Guantes Blancos, esta vez bajo la tutela de Paco Ortega. "Con Ortega me di a conocer, y bueno, en 2011 me proclamé Campeón de Andalucía, haciendo después el Campeonato de España en Bilbao", explica.

Su progresión era interesante hasta que la llegada de su primer hijo le apartó del ring. Sin embargo, como él mismo reconoce, "tenía una espina clavada, me daba la sensación de que estaba desperdiciando mi oportunidad". Con ese convencimiento y animado por familiares y su entrenador Antonio Navarro, "una persona con mucha sabiduría y muy noble", Carlos Romano Pinteño regresó al cuadrilátero y ha cerrado un 2017 "inolvidable", confiesa.

Durante el pasado año, "el mejor de mi carrera", -asegura-, el jerezano participó en Córdoba el campeonato de Andalucía, y en el de España en Murcia, logrando el subcampeonato de semipesados. Además, se proclamó campeón del prestigioso Openboxing de Sevilla, celebrado en noviembre, al vencer al ucraniano Maksim. Ahora, con 11 kilos menos de los que inició su segunda etapa en los rings, se prepara para dar el salto al profesionalismo.

En esta maratón cuenta con el apoyo incondicional de su familia, en especial de su hijo, "que se ha convertido en mi primer fan junto con mi mujer, y cada vez que peleo somos un equipos", advierte.

Su día a día no es sencillo, ya que alterna su trabajo como repartidor con duros entrenamientos diarios. "Me levanto a las seis de la mañana y termino a las seis de la tarde. Sólo me da tiempo de ir a casa, coger el bolso y ponerme a entrenar y allí me dan hasta casi las doce de la noche", reconoce. Es, sin duda, lo más difícil de afrontar, en un deporte donde el entrenamiento y la constancia son dos aspectos importantísimos. "La mayoría de días llego a casa y mi hijo ya está durmiendo y pasan los días y no lo veo, eso es algo muy duro y es algo que la gente no ve. Aquí nadie te regala nada", confiesa.

Su objetivo en estos próximos meses será situarse en los 72 kilos, una categoría "buena para ser profesional", destaca, sobre todo porque "en este peso hay mucha demanda".