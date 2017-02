Rosales lanza al Guada

Importantísima victoria del Gualdacacín en Las Cabezas de San Juan merced a un solitario gol de Rosales mediada la primera mitad. Los pupilos de José Alberto Vázquez suman tres puntos vitales que les permite alejarse de los puestos de descenso y coger aire de cara al tramo final de temporada.

El partido comenzó como suelen hacerlo los de Manuel Luque en casa, con un Cabecense con las líneas muy adelantadas y con una presión alta, impidendo que el Guadalcacín saliese con facilidad con la pelota jugada y llevando peligro sobre la meta del portero López. No obstante, en esta ocasión los locales no fueron capaces de aprovechar su gran comienzo, a pesar de disponer de varias ocasiones que podría haber adelantado a los locales en el marcador. Y es que los ugienses reclamaron un posible penalti sobre David Segura antes de cumplirse el minuto cinco, aunque el colegiado cordobés Aguilera Morales no señaló nada.

No obstante, los primeros minutos fueron de un tremendo acoso por parte local, levantando en varias ocasione los 'uy' en la grada del Carlos Marchena, aunque sin fortuna de cara al gol. Poco después, un disparo de Chapi se marchaba rozando el larguero, y al cuarto de hora de encuentro, el meta López sacaba una mano prodigiosa ante un potente y ajustado tiro de Reguera.

Los minutos pasaban, y el Gualdacacín, aunque resistía sin encajar gol, no se encontraba cómodo sobre el verde del Carlos Marchena, superado por un Cabecense más preciso y que buscaba el primer tanto con ahínco. No obstante, aunque la primera fase del encuentro fue de dominio total del Cabecense, no fue capaz de sacar rédito en forma de goles ante la zaga azul.

Justo lo contrario que el Gualdalcacín, que optimizó su primera ocasión de peligro. Falta favorable al Guadalcacín que transforma Rosales con una genialidad. Golpeo suave y balón bien ajustado. Imposible para Iván. Como en la visita al Sevilla C, el acierto de Rosales a balón parado fue decisivo para los azules. Corría el minuto 25 y el Guadalcacín se adelantaba en el marcador ante el estupor de una grada que veía como su equipo había sido mejor pero estaba abajo en el marcador. El tanto visitante no sentó bien al Cabecense, que no consiguió generar excesivo peligro sobre la meta de López antes del descanso.

La segunda mitad comenzó con susto para los locales. A los dos minutos, Jesús Muñoz se quedaba solo delante de Iván Casas, con todo de cara para anotar el segundo tanto de la mañana en el Carlos Marchena, pero Iván Casas aguantó bien y salvó el segundo tanto pedáneo. El Cabecense buscó el empate en la segunda mitad, pero fue todo un quiero y no puedo. Los rojinegros atacaron con más corazón que cabeza, y apenas generaron ocasiones claras de gol. De hecho, Luque dispuso una línea de tres atrás, buscando un mayor protagonismo ofensivo de los suyos, aunque su dominio fue estéril ante la fortaleza visitante.

El Guadalcacín, en cambio, pudo sentenciar a través de una nueva contra. A un cuarto de hora del final, con el Cabecense volcado arriba, Fran Jiménez se quedaba delante de Iván Casas, que nuevamente ganaba la partida a los delanteros y evitaba la sentencia. Con el paso de los minutos, el Guadalcacín se desfondó ofensivamente ante un Cabecense inoperante en el segundo acto, incapaz de mover el marcador, que no se movió y los tres puntos se fueron para el Fernández Marchán.