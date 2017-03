Rossi, ¿alternativa contra el dominio español?

Un año más, los españoles parten como grandes favoritos para conquistar la categoría reina del motociclismo. En seis de las últimas siete temporadas el campeón de MotoGP fue un español. Jorge Lorenzo ganó los títulos de 2010, 2012 y 2015 con Yamaha, mientras que Marc Márquez se hizo con los de 2013, 2014 y 2016 con Honda. En ese periodo sólo el australiano Casey Stoner, en 2011 con Ducati, consiguió interrumpir la dictadura hispana.

Todos impidieron que Valentino Rossi sumase su décimo mundial. Campeón de125cc , 250cc y seis veces de la categoría reina, el italiano no conquista el título desde 2009, por lo que a sus 38 años puede ser su última oportunidad para luchar por su octavo título de MotoGP. "Lo que me preocupa es el ritmo", dijo tras probar su Yamaha en el circuito qatarí de Losail. "Ahí estamos algo lejos. Necesitamos recortar medio segundo por vuelta", añadió.

El italiano ha enlazado tres subcampeonatos seguidos y ahora parece que de nuevo tiene el enemigo en casa, ya que Maverik Viñales, sustituto de Jorge Lorenzo en Yamaha, ha sido el más veloz de la pretemporada. "Me siento rápido, fuerte y el equipo está haciendo un gran trabajo", aseguró el catalán, a quien Márquez, que ya libró con él grandes batallas en categorías inferiores, ve como uno de los grandes favoritos. "Los rivales serán más o menos los de cada cada año más Viñales, que ha realizado una pretemporada muy consistente. Falta ver a Lorenzo, porque puede hacer buenas carreras y la incógnita es si podrá estar todos los domingos luchando por el podio, lo que indicará si puede aspirar al campeonato", analizó el actual campeón del mundo.

Para Il Dottore es su Mundial número 22: empezó en 1996, cuando Viñales tenía apenas un año de edad. Ahora comparten equipo y mucho más, ya que los buenos resultados del español hacen que el italiano se fije en su telemetría en busca de ese plus que le dé un ritmo que ahora no tiene. "Verdaderamente, no pensaba que fuera tan rápido desde el principio. Él frena más tarde y abre gas antes. Hace las curvas más rápido", afirmó.