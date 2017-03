La Roteña rescata un punto en el minuto 94

La Roteña recobró sus mejores sensaciones en el choque ante el gallito San Fermín Puente Genil, ya que en ningún caso mereció perder como parecía que iba a suceder cuando expiraba el tiempo de prolongación. Un buen gol de José Carlos permitió rescatar un punto a la espera de afrontar el derbi en el feudo del CD Rota. El equipo de José Luis Otero llevó el peso del choque ante un adversario experto, rocoso y que apostaba por el juego directo. La presencia de Barri ayudó mucho a los rojillos, más fuertes en la zona ancha, y también benefició para la salida del balón la ubicación de Pulido en la izquierda. La Roteña tuvo ocasiones para no haber tenido que esperar al último suspiro pero el buen trabajo en ataque no se traducía en goles. El 0-1, protestado por posible fuera de juego, no derrumbó al local. Asumiendo riesgos, una falta pasada acabó en un remate bestial de José Carlos.