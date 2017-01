Salida asequible a Huelva

El Arcos, líder del Grupo X de Tercera División, tiene hoy uno de esos partidos que, a priori, se presenta contra un rival asequible y propicio para sumar tres nuevos puntos que, además, servirían para cortar los empates saldados en las dos últimas comparecencias frente a la Lebrijana y el Ceuta. Sin embargo, en el club arcense nadie se fía de un Recreativo de Huelva B que ocupa plaza de descenso. Los onubenses son el vivo reflejo del primer equipo y acumulan problema tras problema pese a lo cual no están, ni mucho menos, desahuciados. A un punto de la salvación, el Recre B se hace fuerte en su feudo para tratar de engancharse al tren de la permanencia y con toda la segunda vuelta por delante el objetivo está al alcance de la mano.

En el cuadro arcense, Casillas y Espada siguen fuera de combate por sus respectivas lesiones aunque esto no será óbice para que José Manuel Pérez Herrera pueda sacar un once totalmente competitivo. El técnico jerezano ha citado a Fran, Pablo, Nano, Feito, Oca, Gabi, Zúñiga, Adri, Maqui, Melo, Antonio Sánchez, Canty, Jacobo, Zafra, Juan Gómez y Chato. Pérez Herrera puede apostar por un par de cambios con respecto al equipo que no tuvo gol la pasada semana frente al Ceuta, cosa bastante extraña en el máximo goleador del grupo. De hecho, contra los caballas fue el cuarto partido que los blancos se quedaron sin ver puerta, marcando en 17 de los 21 partidos disputados hasta el momento.

La expedición arcense pondrá rumbo a Huelva a las siete y media de la mañana para afrontar, cuatro horas después, el choque contra el filial recreativista.