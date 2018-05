Salvación asegurada

Por partida doble, Pedro Carrión puso con sus goles, el primero desde los once metros, el cuatro a uno definitivo. Excelente partido que tuvo un poco de todo.

Los segundos cuarenta y cinco minutos ya fueron otro cantar. El Deportivo tomó las riendas del partido y decidió no soltarlas hasta el minuto noventa.

Matrícula de honor para el Xerez CD que peleó hasta el final contra un gran San Roque de Lepe. Pese a lo que pueda parecer por el marcador final, los visitantes no se lo pusieron nada fácil a los jerezanos, ya que también lucharon hasta los últimos minutos para conseguir un buen resultado. Finalmente, 4-1 para los locales, un regalo para la afición.

Juan Pedro: "No me lo creo aún, sufrimos mucho"

Juan Pedro Ramos, entrenador del Xerez CD, estaba más que satisfecho con la permanencia del Deportivo, conseguida ya de forma matemática: "No me creo aún la permanencia. Hemos sufrido mucho. Había que sacar adelante este partido", y explicó que "la clave ha sido no bajar los brazos y haber empatado antes del descanso", justo después del 0-1. Y para lograr la salvación, al Deportivo le ayudaron otros marcadores y el Pirata desveló que "tenía la sensación de que Los Barrios iba a perder. Cuando el fútbol te quita tanto, es justo que te lo devuelvan después". Para finalizar, el entrenador xerecista quiso tener un recuerdo para el 'Matarrata': "Llevamos una semana extraña sin Miguel. Estará siempre en nuestro recuerdo".