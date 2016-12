La San Silvestre, a las cinco

La VII Carrera San Silvestre Jerezana, organizada por la Asociación Deportiva Maratón Jerez y que cuenta con la colaboración de la delegación de Deportes, se celebra esta tarde a partir de las cinco con salida y meta en el aparcamiento de Preferencia del Estadio Municipal Chapín.

El evento, que no tiene carácter competitivo, se desarrollará en un itinerario de 5 kilómetros y la inscripción es libre, no teniendo que realizarse trámite previo para participar. El único requisito voluntario es la aportación de un kilo de alimento no perecedero para la organización 'Solidaridad Jerezana Soje', ONG local fundada en 1993 y que atiende a más de 100 familias sin recursos al mes.

La teniente de alcaldesa de Empleo, Recursos y Deportes, Laura Álvarez, ha agradecido "el esfuerzo de organización un año más de la Asociación Deportiva 'Maratón Jerez', que además es un ejemplo como club solidario, no sólo por esta carrera tan especial y con un ambiente único, sino por el resto de actividades que realiza durante el año".

Uno de los alicientes de la carrera es que los participantes podrán correr disfrazados, siendo la previsión de más de 500 atletas. Gracias a patrocinadores como Mercajerez, Correa, Decathlon, Jorge'Studio, Centro Médico AMI, Movijerez BMW, Don Pepe y Euroboom, entre otros, se sortearán regalos a los disfraces más originales.

La Policía Local regulará el tráfico al paso de los corredores con motivo del evento, que se iniciará a las cinco y que tiene previsto concluir una hora más tarde. El recorrido será el siguiente: Estadio Chapín (zona de Preferencia, exterior), Avenida Chapín, Glorieta Xerez Deportivo, Alcalde Jesús Mantaras, avenida de Arcos, Glorieta de los Viñedos, Ronda de los Alunados, Glorieta del Retiro, Cartuja, Minotauro, Medina, Honda, Rotonda de los Casinos, Larga, Lancería, Plaza del Arenal, Corredera, Plaza Esteve, Santa María, Cerrón, Arcos, avenida de Arcos, Alcalde Jesús Mantaras, Glorieta Xerez Deportivo, avenida Chapín y Estadio Municipal Chapín. que se celebrará el próximo sábado día 31, a partir de las 17 horas, con salida y meta en el aparcamiento de Preferencia del Estadio Municipal Chapín.