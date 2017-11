El Sanluqueño busca en el San Rafael la tercera seguida

Con la moral que reportó el primer triunfo en El Palmar, el Sanluqueño pretende alargar su inercia positiva para buscar, en el San Rafael de Los Barrios, su tercera victoria consecutiva y así seguir escalando puestos en la tabla para acercarse a los cuatro primeros, de los que le separan seis puntos antes de la jornada de hoy. Reforzado por haber acabado con la mala racha como local, el Atleti busca ahora prolongar su buena trayectoria como visitante, y es que lejos de El Palmar solo ha perdido uno de los cinco partidos disputados, habiendo ganado en Jerez y Arcos y empatado en Algeciras y Castilleja.

No se esperan muchos cambios en el once del Rafa Carrillo, quizás con Marcelo en el lateral derecho y es duda Reina por molestias en la rodilla, y de no poder jugar lo haría el sanluqueño Parada.

En Los Barrios, la Unión está en idéntica tesitura al Sanluqueño días atrás y los gualdiverdes aspiran a cosechar su primera victoria del curso en el San Rafael, donde solo han marcado un gol. Para ello, David Dolibramento, nuevo técnico de los campogibraltareños, no podrá contar con Mario, Goito y Rubén Díaz pero recupera a Álex Seger, Guti y Juanma.