El Sanluqueño no descarta más fichajes

Manolo Fernández, presidente del Atlético Sanluqueño, aseguró en la presentación de Adrián Gallardo que el Atleti no descarta más refuerzos porque el club "no está cerrado a nada, cualquier plantilla es mejorable y si el mercado nos da la posibilidad, haremos lo posible por reforzar el equipo".

El máximo mandatario del Sanluqueño explicó que Adrián Gallardo no podrá jugar este domingo contra el Alcalá en El Palmar (16:30 horas) porque está pendiente del tránsfer internacional; el nuevo delantero verdiblanco ha sido profesional en la primera división de Filipinas y Maldivas y por tanto esta última federeación ha de enviar el pase internacional a través del TMS, sistema que utiliza la FIFA, pero el próximo período no se abre hasta el 1 de enero. El Sanluqueño tiene toda la documentación preparada para cuando se abra el plazo tramitar la licencia y no cabe recalificarlo de profesional a aficionado porque en ese caso ha de transcurrir un mes y se cumpliría el 26 de diciembre, con lo que tampoco llegaría para el partido del próximo fin de semana.

Así, la intención es que Adrián Gallardo esté disponible para el primer partido de la segunda vuelta, el 7 de enero. "Que juegue lo antes posible", apunta Manolo Fernández, que también señala que el futbolista recién ha acabado la competición y necesita descanso.

Fernández estaba más que satisfecho con la llegada al Atleti de Adrián Gallardo, que firma por lo que queda de temporada y una más y es un futbolista "hecho a imagen y semejanza del Atlético Sanluqueño: la afición, la directiva, los compañeros y el entrenando lo quieren, ese conjunto de circunstancias hace que Adrián se sienta aquí como en su casa, que es su casa. Es parte de escudo y de este club porque su nombre está escrito con letras de oro en la historia del Atlético Sanluqueño, y lo que queremos es que siga escribiendo más páginas de oro".

Tampoco esconde el presidente que la llegada del delantero ha supuesto para el Atleti un "esfuerzo importante" a pesar de que los resultados "no están saliendo como todos queremos", pero a falta de un partido para que acabe la primera vuelta, Fernández aboga por "la unión de todos" porque "estando a una es como podemos conseguir el objetivo", que no es otro que acabar entre los cuatro primeros y disputar el play off de ascenso a Segunda División B.