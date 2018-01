El Sanluqueño, sin gol

Atlético Sanluqueño y Algeciras obtuvieron el mismo resultado que en el partido de ida, un empate a cero que si a alguien beneficia es al cuadro de José Antonio Asián, que se mantiene segundo mientras que los verdiblancos siguen a cuatro del cuarto clasificado. Los de Rafa Carrillo siguen sin ver portería en esta segunda vuelta: dos partidos, 180 minutos, y cero goles pese al potencial en ataque de una plantilla que ha sumado las incorporaciones de Adrián Gallardo y Mawi.

Los primeros minutos fueron de tanteo entre los dos equipos. Muchas interrupciones provocaron que apenas circulara el balón y se generaran ocasiones de gol. El árbitro quiso parar la intensidad y el juego rugoso sacando dos tarjetas muy tempraneras a los visitantes Ernesto e Ito. Hasta el minuto 22' no llegó la primera ocasión del partido. Un centro desde el lado derecho del ataque del equipo local que no llegó a ser rematado por Güiza por pocos centímetros. Esta fue la única acción ofensiva a destacar en toda la primera mitad. Unos primeros 45 minutos en la que las acciones defensivas de ambos equipos se impusieron a las acciones ofensivas.

Segundo 0-0 seguido de los verdiblancos, que siguen a 4 puntos del cuarto clasificado

La segunda parte fue muy distinta. El Sanluqueño, arropado por la grada, salió con mucha fuerza e intensidad y logró embotellar al Algeciras. En el minuto 52', Gallardo falló una ocasión muy clara. Pocos minutos más tarde, en el 57', Adrián cabeceó un centro pero su remate no cogió potencia y fue fácilmente bloqueado. Los primeros quince minutos del segundo asalto fueron de mucho sufrimiento para el equipo visitante. En el 63' de nuevo Adrián Gallardo tuvo una ocasión muy clara después de culminar una jugada colectiva. En el ecuador de la segunda mitad, el Algeciras comenzó a soltarse e inició sus primeras jugadas ofensivas pisando área rival. No obstante, en el minuto 75' tuvo lugar la ocasión más clara del partido, en la que el veterano delantero Dani Gúiza lanzó un libre directo que rechazó el guardameta Romero con una gran estirada. Sin duda, el cancerbero visitante fue el mejor del partido. En la jugada siguiente, Ito consigue desmarcarse y quedarse solo frente a Fran, pero su disparo se marchó fuera rozando el poste. En el minuto 83', Dani tuvo que salvar en la misma línea un gol que ya se celebraba por el equipo de Asián. La última ocasión del partido también fue para el Algeciras con un disparo envenenado de Ayala que no cogió portería.

Finalmente, empate sin goles en un partido en el que el Sanluqueño tuvo más ocasiones y mayor control del partido, pero que el Algeciras pudo ganar gracias al empuje de los últimos 15 minutos de partido en los que tuvo tres ocasiones de gol.