El Sanluqueño puede dejar tocado al Arcos

El Palmar acoge esta tarde un partido muy atractivo para el espectador en el que se van a ver las caras dos equipos llamados a disputar la fase de ascenso y que viven momentos dispares. De un lado, el Atlético Sanluqueño, tras una temporada irregular, está llegando al tramo final como una moto y después de muchos intentos por fin se ha instalado en la cuarta plaza, teniendo a tiro al Algeciras. De otro lado, el Arcos, que está viviendo una campaña de lo más inusual, con cambios de entrenadores (tres) e infinidad de vaivenes en la plantilla con continuas entradas y salidas que han impedido homogeneizar al grupo.

El contraste es palpable. Mientras que el Sanluqueño va de menos a más, el Arcos da una de cal y dos de arena; mientras que los de Rafa Carrillo por fin se han hecho fuertes en su estadio, lo que les ha permitido alcanzar la cuarta posición, los de Mariano Suárez viven un calvario en el Antonio Barbadillo aunque hoy juegan a domicilio, que es precisamente donde mejor resultados están obteniendo (18 puntos en casa por 21 fuera).

Dani Jurado, Dani Güiza y Ezequiel están descartados y el técnico oxigenará al equipo

Seis puntos separan a ambos contendientes. Un triunfo del Sanluqueño con nueve partidos por delante dejaría al Arcos con muy pocas opciones de repetir el 'play-off' que ya jugó la pasada temporada de la mano de José Manuel Pérez Herrera, al que muchos echan de menos por tierras arcenses. Por ello, el partido tiene el calificativo de final para los de Mariano Suárez y no tanto para los verdiblancos, quienes aún así son conscientes de que dejar al Arcos a nueve puntos prácticamente significaría eliminar de la lista a un rival directo.

El Sanluqueño afronta el partido con la intención de sumar su tercera victoria en apenas siete días. La semana de tres jornadas comenzó con una sonora goleada frente al Castilleja (6-0), jalonada con un magnífico triunfo sobre la bocina en casa del Sevilla C (2-3). Seis puntos de seis posibles que hoy pueden convertirse en nueve para iniciar el 'rush' final de la campaña. Sería la segunda vez esta temporada que el Sanluqueño enlazara tres triunfos seguidos. El antecedente hay que encontrarlo precisamente en el Antonio Barbadillo, cuando al 1-5 de la ida le siguieron tres victorias más: Espeleño (1-0), Los Barrios (0-2) y Guadalcacín (2-0).

Rafa Carrillo no puede contar con los lesionados Dani Jurado y Ezequiel y es probable que Güiza, renqueante, tampoco esté entre los elegidos. El técnico dará minutos a jugadores menos cargados físicamente y es probable que tanto Alberto García, que debutó en Sevilla, como Luisito tengan dorsal de titular. Mawi y Marcelo, con molestias, no están al cien por cien aunque todo apunta a que serán titulares.

El técnico cordobés del Sanluqueño cree que el guión del partido dependerá de las inclemencias del tiempo y se congraulta del buen momento del equipo: "El partido va a ser complicado porque no sabemos cómo va a estar el campo por las condiciones de viento y lluvia. Tenemos una oportunidad de lograr tres victorias seguidas. Llevamos toda la temporada fuera y con esa presión de que no llegamos. Ya estamos ahí y ahora lo que hay que conseguir es tener tranquilidad y confianza para seguir en esa zona". Del Arcos señala que "lo conocemos bastante. Tratarán de que no hagamos nuestro juego y tenemos que estar muy concentrados porque sabemos que sus virtudes son el balón parado y el juego en velocidad".

En el Arcos regresa Joselito tras cumplir sanción y es baja Maqui por idéntico motivo.