El Sanluqueño, a recuperar sensaciones ante el Melilla

Salida complicadísima para el Atlético Sanluqueño. El conjunto verdiblanco se enfrenta en el Álvarez Claro, a partir de las doce de la mañana, al Melilla, un equipo que aún tiene serias opciones de disputar la fase de ascenso a Segunda A, que ha cambiado de entrenador esta misma semana para intentarlo -Josu Uribe tras empatar en Jaén ha dejado su puesto a Juan Moya- y que sólo ha perdido en su campo un encuentro, aunque también es cierto que ha cedido siete empates.

Los sanluqueños llegan a la cita heridos tras la derrota en El Palmar ante el líder La Hoya Lorca del pasado domingo después de encadenar una racha de ocho encuentros consecutivos sin perder que les ha permitido tomar oxígeno y soñar con una salvación que antes parecía imposible y ahora es factible. Llegaron a estar a una docena de puntos de la salvación y en estos momentos están a sólo cuatro.

El Melilla está hecho para luchar por subir, el partido es difícil y me preocupa el viento"

Rafa Carrillo tiene para este partido las bajas de Jose, sancionado, Jesús Muñoz, convaleciente de una intervención de apendicitis, y se ha caído a última hora Alberto Rodríguez, con fiebre. La lista la integran ahora 17 jugadores: Manu, Diego García, Dani, Víctor Armero, Borja, Ceballos, Casabella, Parada, Rufo, Marcelo, Antonio Jesús, Mawi, Alberto Fernández, Carri, Carlos García, Sana y Ezequiel.

El entrenador del cuadro de Sanlúcar espera recuperar las buenas sensaciones y la senda del triunfo en Melilla. De todos modos, sabe que no va a ser fácil por el potencial del rival. El técnico cordobés apunta: "Es un gran equipo, configurado para estar entre los cuatro de arriba y, de hecho, está muy cerca. Quieren estar ahí y supongo que han realizado el cambio de entrenador pensando en que lo pueden conseguir todavía. Tienen jugadores expertos, muy rápidos en banda y con un armazón defensivo de cuatro y de dos por delante fuerte, es complicado hacerles gol. Luego, arriba tienen futbolistas con velocidad, buenos en el uno contra una, con capacidad para el desborde y para finalizar las jugadas".

El Álvarez Claro tiene pistas de atletismo y la presión que ejerce la grada no es tan fuerte como en otros campos. Carrillo piensa que "es cierto, hay menos presión pero es un campo amplio y nos puede perjudicar el viento, que está siendo muy fuerte en estos días según me han comentado".

En las últimas jornadas, los cambios de técnicos en los banquillos del Grupo IV se han sucedido. Al preparador cordobés le parece "un poco extraño, creo que en dos jornadas se han tenido que marchar hasta cinco entrenadores. Eso demuestra que todos los equipos, a medida que se acerca el final de temporada, queremos conseguir los objetivos de cualquier forma y la cuerda se rompe por el entrenador para buscar un revulsivo. En algunos clubes supone un cambio a mejor pero en otros también supone un cambio a peor, a ver si a nosotros nos favorece y en el caso del Melilla le amargamos el estreno a Juan Moya".

Sobre el choque que perdieron en casa la pasada semana ante el líder, recuerda que "hicimos dos partes diferentes, en la primera mostramos nuestra cara más débil y ellos encontraron la manera de aprovechar los errores que cometimos en la salida de balón para crearnos ocasiones, todo se decantó a su favor en una de esas acciones y nos tocó remar contra corriente. En la segunda parte, estuvimos mejor, tuvimos opciones para ganar, hicimos un trabajo fuerte y serio, como veníamos haciéndolo, pero no materializamos las oportunidades, de ahí la derrota. Me fui con la sensación de que merecimos más. El equipo terminó cabizbajo pero ya hemos pasado página".

La salvación es el objetivo y Carrillo sigue confiando en ella plenamente. "Cuando estábamos a doce puntos, yo creía que teníamos opciones, así que ahora que estamos a cuatro lo veo mucho mejor todo. Esto no se acaba todavía, estaba claro que no lo íbamos a ganar todo y estábamos preparados para perder y ahora para recuperar la buena senda. Como he comentado antes, el partido en Melilla es difícil pero vamos a intentar volver con los tres puntos".

El Melilla, por su parte, es una incógnita. Estrena entrenador, Juan Moya, de 63 años, que ya dirigió a la entidad en las temporadas 12/13 y 13/14 y que la clasificó en los puestos noveno y octavo, respectivamente, mientras que en la campaña 91-92 formó tándem con Francisco Sánchez Montoya en las últimas cinco jornadas, en las que lograron salvar la categoría. Al Sanluqueño le ganó en la 12/13 (3-1) y empató a cero en la siguiente.

El preparador melillense no se fía del Sanluqueño, ha destacado su reacción y ha explicado que "llega en una buena dinámica y nos darán problemas. De todos modos, lo importante es que el equipo está con mucha ilusión y yo he entrado también con mucha ilusión. Si yo no creo, estamos perdidos y en estos momentos yo creo. No hay que tener ansiedad por ganar los partidos, sino jugar con orden y serenidad".