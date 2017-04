El Sanluqueño B, rival ideal para seguir con la racha

Retoma la competición el Jerez Industrial recibiendo esta tarde al Atlético Sanluqueño B, equipo que se está jugando la permanencia en la categoría. Los industrialistas, después de un parón de dos domingos por la celebración de la Semana Santa, regresan a La Juventud con el objetivo de sumar tres nuevos puntos que les permitan seguir en la pelea por acabar la temporada en las primeras posiciones de la tabla.

"Hay que acabar lo más arriba posible". Ese es el mensaje que se lanza desde hace unas semanas en el seno del club de la copa y la venencia toda vez que las opciones de ascenso se volatilizaron con la derrota del equipo en El Torno. Posibilidades matemáticas siguen existiendo, aunque la lógica indica que el título, y el ascenso, se lo van a jugar la terna de aspirantes Balón-Chiclana Industrial-Trebujena. Este último, ha perdido mucho terreno tras el tropiezo del viernes en Villamartín y hoy juegan los dos primeros en casa del filial amarillo que, si vence, se colocará con una ventaja de cinco puntos faltando nueve por jugar. Así las cosas, el Balón de Cádiz es el máximo favorito para subir a División de Honor, equipo que sólo ha perdido un partido en la segunda vuelta... contra el Jerez Industrial, que además ha sido el único que le ha ganado en los dos encuentros de esta temporada. Para darse un chocazo. Prueba evidente de que a los de Jesús Mendoza se les ha escapado el tren del ascenso con los rivales más flojitos de la competición. De poco vale ya acordarse de aquellos tropiezos y sí encarar las cuatro jornadas restantes con la ilusión de hacer un buen trabajo y escalar posiciones.

El regreso de Dani Mije a una convocatoria ni se sabe ya cuántas semanas después de la última (no apareció en su última citación pese a estar convocado) es la principal novedad en la lista del entrenador blanquiazul. También regresa Dani Rivero sustituyendo a Juanma Carrasco, que se ha caído por decisión técnica, mientras que Sergio Iglesias dejó de acudir a los entrenamientos después de quedarse fuera de un par de convocatorias. De esta manera, los 16 citados son Menacho, Pablo, Paquín, Juanma Sánchez, Álex, Quintero, Jesús Vega, Dani Castro, Dani Benítez, Piñero, Juanma Longa, Alejandro Mendoza, Joselito,López, Rivero y Mije.

En cuanto al equipo inicial, todo apunta a que habrá pocos cambios con respecto a las últimas jornadas.

El técnico confía en que el parón no pase factura a su equipo, que encadena dos victorias seguidas contra Bazán y Guadiaro en las que han marcado un total de diez goles: "El equipo está en un buen momento, se ha sabido reponer al mazazo que supuso la derrota en El Torno. La semana ha sido un poco atípica porque no pudimos entrenar ni el miércoles ni el viernes. No pasa nada porque los conceptos están asimilados pero no hemos podido preparar el partido como hubiéramos querido".

Del Sanluqueño B, Mendoza explica que "se está jugando la permanencia y seguro que nos va a poner las cosas complicadas. Tengo entendido que van a echar mano del juvenil de Liga Nacional que ya ha conseguido el ascenso a División de Honor. Nosotros tenemos que ir a hacer nuestro partido, ir al ataque e intentar ganar para acabar lo más arriba posible".

Y con respecto al ascenso, el técnico no cree que esté todo decidido: "Es verdad que el Trebujena se ha complicado pero si el Chiclana Industrial gana al Balón estarán todos en tres puntos y habrá emoción hasta el final. Si el Balón gana se iría a cinco puntos y lo tendría en su mano. Nosotros queremos estar ahí por lo que pueda ocurrir. Se nos escapó pero yo estoy muy satisfecho de entrenar a estos jugadores".