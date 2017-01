Satisfecho a medias

Alberto Vázquez, entrenador del Guadalcacín, valoró el punto sumado ante un rival de empaque como el Gerena: "Hemos puntuado, siempre es importante seguir sumando. No hemos estado tan bien como otras veces, no hemos terminado de hilar el último pase, tener en tres cuartos un poquito más el balón... Hemos empezado con alguna ocasión clara, porque sabíamos que ellos iban a intentar jugar desde atrás y si estábamos acertado en la presión, con alguna pérdida de ellos íbamos a hacer daño. Empezó el partido, tuvieron dos o tres pérdidas, dos o tres indecisiones, la tuvimos y no entró. Y una jugada de mala suerte, te pitan una cosa que no es, sacan, llegan y te meten el gol. Y ya a remar contracorriente. Estoy contento con el equipo porque algo que le costaba al equipo es que cuando nos hacían gol, nos costaba mucho arrancar, y nos han metido el gol y hemos seguido, hemos seguido hasta que hemos empatado".

"Y ya en la segunda parte -añadía el preparador jerezano-, más con ganas que con ideas, hemos intentado llegar. Hemos ido ganando metros, hemos estado ahí pero no hemos terminado de tener llegadas claras, ocasiones claras tampoco".

En una segunda mitad muy equilibrada, Lebrón no tuvo que intervenir y Luisma, portero visitante, abortó dos llegadas locales: "No es que nos hayan llegado claramente, Lebrón no le recuerdo paradas, solo un centro lateral que salió de puños. Ya después han tenido el balón pero cuando llegaban a tres cuartos el último pase ha sido en largo y no ha llegado a nadie o la línea ha estado bien y ha sido fuera de juego. Peligro en sí no nos han creado. Y nosotros hemos estado ahí, hemos tenido dos o tres pero no ha querido entrar, y ya digo que no hemos estado tan bien como otras veces. Quizás por eso no hemos terminado de tener ocasiones más claras. En defensa no hemos estado mal y a la hora de atacar quizás nos ha faltado tener un poco más la pelota. Quizás el miedo a perder, vamos a por el partido pero que no nos metan gol, quizás eso ha podido pesar un poco. Pero se ha sumado un punto y a seguir trabajando para la próxima semana".

El punto sumado tiene valor teniendo en cuenta el potencial del Gerena, al que el Guada supo responder: "Tiene una propuesta que de cara al espectador es muy buena, en la primera parte quizá les haya salido mejor pero en el momento que cambiamos a dos delanteros y Adri estuvo más cercano a Tore, se anuló un poco y ya estuvimos mejor. En la segunda parte han estado tapados y no han tenido ese dominio y con la entrada de Fran Jiménez hemos ganado cada vez más metros y ha tenido su ocasión".

Sin Luis Castillo, Rodri y Juanjo asumieron el trabajo de briega en el centro del campo: "Era una papeleta complicada porque desde que yo entré, el único que había jugado todos los minutos era Luis, pero la verdad es que ha estado bien. Tenía que ganarlas por arriba, porque referencias de cavbeza el único que teníamos era él y la que no ha ganado, ha estado ahí incomodando. A la hora de tener el balón también la ha querido, lo ha intentado, pero las cosas no nos han salido del todo bien a la hora de enlazar jugada. y Juanjo está ahora mismo bien, lleva una serie de partidos en los que lo está haciendo un montón de bien y lo ha ha dado todo hasta el final".