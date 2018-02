Seedorf: "Ahí está la labor de Zidane, con poca experiencia..."

Clarence Seedorf, nuevo entrenador del Deportivo, afirmó ayer en su presentación, junto a Tino Fernández, presidente del club gallego, que le gusta "coger la patata caliente" que supone sentarse en el banquillo de uno de los equipos que ocupan posiciones de descenso y, preguntado por su falta de experiencia, puso el ejemplo de Zidane y el Madrid: "El fútbol no está tan fácil para los entrenadores, hay muchos y por eso agradezco esta oportunidad. Hay que creer en la gente joven, en la nueva generación. Zidane es un ejemplo. Tenía menos experiencia que yo cuando empezaba con el Madrid y mira lo que ha hecho".

Además, defendió el "gran trabajo" que hizo con el Milan, al que cogió en enero de 2014: "No era un buen momento y es la vida, no siempre puedes tener suerte ni salen las cosas como uno quiere. Eso es pasado y ahora tengo la oportunidad de demostrar lo que creo que sé hacer bien en una situación en la que, digamos, sólo podemos mejorar", manifestó. Sobre la situación del equipo en la Liga, señaló que "la distancia no es tan grande" respecto a los puestos de permanencia y hay "muchos equipos" implicados. "Tengo las ideas muy claras, pero no se juega al fútbol hablando. Le he visto detalles de equipo que quiere salir de esta situación. Necesitan (los jugadores) una guía, una idea. Lo que he visto es potencial. Los resultados son muchas veces más duros que la realidad", indicó.

Abogó por "cambiar la energía, ser positivos y buscar la suerte" y dijo que "cuando uno cae hay que levantarse". Su intención es, según explicó, "intentar ya contra el Betis" el próximo lunes en su debut "dar ya una señal a todo el mundo". Mientras, Tino Fernández aseguró que escogió a Seedorf para estar en el banquillo por su "liderazgo. Este equipo necesita reforzarse y mejorar en liderazgo, carisma, y sólo nos planteamos candidatos que fuesen líderes. No somos tan malos".