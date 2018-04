Semana negra para el Federico Mayo

No corren buenos tiempos para un histórico del fútbol jerezano como es el Federico Mayo. El club que preside Antonio Pérez Pacheco 'Rubio' ha visto como el Comité de Competición le ha endosado dos fuertes reveses esta misma semana a sus dos equipos de categoría sénior. Al de Segunda Andaluza, el Comité castiga con la pérdida por tres goles a cero en su visita -no visita, mejor dicho- a Ubrique, donde no compareció y, además, le resta tres puntos de la clasificación, por lo que sigue cerrando la tabla pero ahora con 7 puntos, lo que certifica virtualmente su descenso a Tercera Andaluza ya que se encuentra a 20 puntos de la salvación con 21 por disputarse.

Por su lado, el equipo de Tercera Andaluza, el sénior B, incurrió en su segunda incomparecencia ante el Cañorrera, lo que de inmediato significa la exclusión en la categoría.

En el caso del equipo de Segunda Andaluza, el Federico Mayo no se acogió a su derecho a presentar alegaciones, sin explicar por lo tanto los motivos de su incomparecencia. De este modo, Competición ha decretado darle el partido por perdido por 3-0 y le descuenta tres puntos en la clasificación mientras que le sanciona con una multa pecuniaria de 200 euros.

En cuanto al Federico Mayo B, la multa asciende a los 250 euros al tratarse de una segunda incomparecencia. En este caso, el club sí presentó alegaciones, argumentando que el equipo no se desplazó por falta de jugadores y solicitando que la sanción fuese lo más leve posible. A tratarse de la segunda incomparecencia, el Comité de Competición expulsa de la categoría al club mayista y al producirse en la segunda vuelta del campeonato, se mantienen los resultados de los partidos que hasta ahora se habían disputado sin computar goles a favor ni en contra mientras que los encuentros que se tendrían que jugar aún se les dará por ganados a sus rivales.