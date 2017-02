El pívot Serge Ibaka traspasado a los Raptors de Toronto

El ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka, que hace un año era titular indiscutible e intocable con los Thunder de Oklahoma City, conoció que tendrá como nuevo destino los Raptors de Toronto después que su actual equipo de los Magic de Orlando lo traspasaran.

Ibaka jugó como titular de los Magic en el partido que ganaron de visitantes por 107-116 a los Heat de Miami para romper racha de cuatro derrotas consecutivas. El jugador internacional español concluyó el partido con 17 puntos, ocho rebotes y un tapón en los 28 minutos que estuvo en la pista del American Airlines Arena de Miami.

Aunque Ibaka, de 27 años, se ha convertido en un jugador clave en el nuevo sistema de los Magic, al conseguir promedios de 15,1 puntos, 6,8 rebotes y 1,6 tapones, de acuerdo a varias fuentes periodísticas, encabezadas por The Vertical, el equipo de Orlando ante la posibilidad que al concluir la temporada se convirtiese en agente libre decidió aceptar la oferta de los Raptors.

El equipo canadiense a cambio de Ibaka le da a los Magic al escolta-alero Terrence Ross y la primera selección del sorteo universitario de este año. Ibaka, que había sido un pilar en el equipo ganador de los Thunder tras la salida del alero estrella Kevin Durant, dejó de entrar en los planes de reconstrucción del equipo de Oklahoma City y el pasado verano fue traspasado a los Magic por el escolta Victor Oladipo y el ala-pívot lituano, el novato Domantas Sabonis.

Los Magic estaban contentos con la labor realizada por Ibaka, aunque el jugador no se sentía muy identificado por la manera como el nuevo entrenador del equipo, Frank Vogel, lo utilizaba sin que tuviese una definición clara.

Ibaka reiteró que su estilo de juego era el de competir tanto en ataque como en defensa, sin que tuviese ningún tipo de limitación. "Me gusta competir por igual tanto en ataque como defensa, no soy un jugador que me limitó a una sola labor", declaró Ibaka.

Algo que sentía le faltaba en la manera como lo utilizaba Vogel, que lo quería convertir más en jugador de ataque, de hecho es el mejor hombre alto de la NBA con los tiros desde fuera del perímetro.

Además, al no estar clara tampoco la continuidad del actual gerente general de los Magic, Rob Hennigan, el hombre que lo llevo al equipo, fue otro factor que impulsó al jugador a considerar la agencia libre cuando concluya la presente temporada.Esa percepción también fue observada por los directivos de los Magic, que Ibaka no tenía como su primera prioridad continuar después de esta temporada con el equipo, y decidieron conseguir una compensación antes que llegase al mercado de los agentes libres.

Con las ofertas de traspaso que habían recibido de equipos como los Heat de Miami y los Raptors, al final se decidieron por la del equipo canadiense, que tienen la confianza de conseguir la renovación de contrato de Ibaka cuando concluya la presente temporada. Por su parte, los Magic reciben a Ross, de 26 años, cinco como profesional, que esta temporada como sexto hombre tiene promedios de 10,4 puntos y 2,6 rebotes.