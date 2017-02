Sergio Barroso se marcha del Xerez Toyota Nimauto

Sergio Borroso ha dejado de ser entrenador del Xerez Toyota Nimauto. El club dio a conocer ayer la inesperada noticia a través de un comunicado de prensa, en el que explicaba que la decisión llegaba por "motivos personales". Igualmente, la entidad agradecía al preparador su entrega: "Desde el club queremos agradecerle el gran trabajo realizado desde los inicios del proyecto, ya que gracias a su gestión deportiva el equipo ha ido creciendo año a año. Desde el Xerez Deportivo Fútbol Club se le desea la mayor de las suertes en la faceta personal y profesional, y recordarle que siempre tendrá las puertas abiertas de este club, que por otro lado es suyo".

Por el momento, Jaime Castro y Pedro Campos, preparadores físicos del equipo, van a ser los encargados de dirigir los próximos entrenamientos. El club, de todos modos, ya se ha puesto manos a la obra para encontrar un sustituto a Barroso, que ha conseguido dos ascensos consecutivos y deja al equipo en Segunda División B con los objetivos más que cumplidos.

El entrenador del Xerez Toyota Nimauto ya se ha despedido tanto de los directivos como de los jugadores y, en la Cadena Ser, resalta que "me marcho con un sabor agridulce porque no es agradable dejar al equipo pero también contento. Aunque pueda parecer una decisión extraña, creo que este es el mejor momento para dejarlo. El tiempo dirá si me he equivocado o no. Prefiero marcharme dejando amigos en el club, para mí ha sido un honor haber dirigido a este equipo, ha sido un sueño todo lo vivido. No obstante, no tengo fuerzas para poder llegar hasta el final de temporada y no estoy por la labor de que se deteriore una cosa tan bonita. Es duro pero es más honrado por mi parte decir que venga alguien para que le dé un salto de calidad y nuevos bríos al equipo".

Barroso admite que "la decisión la he tomado por un cúmulo de cosas. Cuando estás en un club amateur tienes que dar el cien por cien, creo que no es honrado no hacerlo. A mí me han tratado aquí genial, es el mejor club en el que he estado, incluso pienso irme con ellos a la Copa, y no podía seguir. Llevar para adelante a la familia, el trabajo, los estudios... Todo era complicado. Ha llegado un momento en el que no me compensaba seguir así. O lo doy todo o nada".

El técnico comunicó a Fernando Guerrero, directivo encargado del fútbol sala del club, el pasado domingo su decisión y los jugadores se enteraron después. "Ellos no lo sabían, se lo comuniqué el lunes. En el club me intentaron convencer pero la decisión estaba tomada. He elegido el buen momento, me marcho considerando al club como algo mío. Ha sido un honor estar aquí, no puedo describir lo que he sentido. Me marcho también tremendamente agradecido al equipo del fútbol, que siempre nos trató de forma excelente, y a la afición por su apoyo en todo momento".