Sergio García "Para ganar aquí hay que amar este campo"

"Para ganar en Valderrama tienes que ser muy paciente y amar este campo". Son palabras de Sergio García con el trofeo en sus manos, un título que dedicó a su mujer, Ángela, y a la hija que esperan para marzo. Ésa es su receta y ayer lo demostró. En el hoyo 11 sacaba tres golpes al holandés Luiten pero un tropiezo en el 12 unido a un birdie de su rival propiciaron una gran emoción en los últimos hoyos.

"Me ha puesto la piel de gallina meter ese putt en el 17 y ver cómo la gente se volvía loca", confesó Sergio.

"Ha sido increíble, una semana muy bonita, estoy encantado de jugar tan bien como he jugado y por lo bien que he estado mentalmente, pateando con confianza. Joost no me ha dado ningún respiro, ha sido una batalla muy bonita. He tenido mucha paciencia todo el tiempo y he intentado que los malos momentos no me afectaran", explicó.

Sergio ha jugado trece torneos en Valderrama, en 12 de ellos ha sido top diez y en 8 ha terminado entre los cinco primeros. Y si éste es su campo, 2017 es su año. Por primera vez en su carrera, suma tres títulos en una temporada, incluido un grande y con esta victoria vuelve al top diez del ranking mundial.

"Significa muchísimo para mí, jugar aquí es un honor. Ganar dos veces en mi campo favorito es difícil de mejorar", subrayó.

El ambiente en Valderrama resultó espectacular durante toda la semana, especialmente en el emblemático green del hoyo 17. Más de 41.000 personas pasaron por el Andalucía Valderrama Masters, 15.000 en la última jornada, lo que supera las expectativas de la organización.