Sergio Iglesias "Queremos dar un golpe en la mesa en Cartaya"

Sergio Iglesias es uno de los jugadores del Xerez Deportivo FC con más experiencia y más peso en la plantilla, aunque llegó el pasado verano procedente del Antoniano en Tercera División, equipo en el que terminó después de su paso por el Sanluqueño hasta mitad de campaña. El defensa es fundamental para Masegosa, que lo ha utilizado como titular en los 19 encuentros que ha disputado, uno se lo perdió por sanción, y lo ha colocado tanto como lateral como interior diestro. Se muestra encantado con la decisión que tomó en su día y resalta que "estoy muy muy feliz por formar parte de este gran grupo que se ha formado, somos una piña y eso se nota. En cuanto a la posición que ocupo en el campo, el míster ha considerado oportuno colocarme algunas veces como interior y lo hago encantado, aunque me siento más cómodo de lateral. Son decisiones del entrenador y mi obligación es intentar hacerlo lo mejor posible, me ponga dónde me ponga, yo lo que haré es dar el cien por cien siempre".

Tras el triunfo del pasado domingo en Chapín por 4-0 frente a la Olímpica Valverdeña, el equipo ha comenzado la semana con ganas de romper la dinámica fuera de casa y mejorar la imagen mostrada en El Viso en el partido de este fin de semana en el Luis Rodríguez Salvador ante el Cartaya. "La victoria fue muy importante porque la necesitábamos, necesitábamos un resultado contundente para recuperar las buenas sensaciones, aunque en casa estamos mostrándonos fuertes y no estamos teniendo problemas. Lo hablamos en el vestuario, ahora ya hemos empezado a entrenar pensando en el Cartaya, otra cita fuera de casa. Lejos de Jerez se nos están resistiendo los partidos pero estamos con confianza y queremos dar un golpe en la mesa, queremos lograr un triunfo fuera de casa para que la gente esté más contenta y se olvide un poco ya de lo que ha pasado hasta ahora".

La trayectoria del XDFC como local es inmaculada y eso, bajo el punto de vista, de Iglesias se debe a "las dimensiones del campo y a nuestro trabajo. Poco a poco, los equipos que vienen aquí van pagando un poco el ritmo y la intensidad que le metemos al juego con el paso de los minutos. También creo que gran parte del éxito está en lo que he comentado un poco antes, en la unión que hemos logrado entre el cuerpo técnico y la plantilla".

El campo del Cartaya es de césped natural y de unas dimensiones bastante considerables (100 metros de largo y 60 metros de ancho, por las 105x68 de Chapín) y ahí Iglesias cree que las cosas le van a salir "mejor que en El Viso. No he tenido la oportunidad hasta ahora de jugar en ese campo pero me han comentado compañeros que sí lo han hecho que es bueno, de césped natural y que las dimensiones están bastante bien. A priori eso nos beneficia".

La afición volverá a acompañar al equipo a Cartaya y eso lo valora de una forma muy positiva los futbolistas. El lateral azulino, de hecho, matiza que "a la afición no tenemos nada que reprocharle, es verdad que se desplaza a cada partido y nos respalda. Lo pasan mal ellos, tengo amigos que se suelen desplazar y sufren, cuando no ganamos y nosotros también, pero de cara a este fin de semana el equipo está con la moral por las nubes y vamos a intentar darle esa alegría que tanto esperan. Ya nos toca ganar fuera".