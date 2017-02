Sergio Iglesias, un fichaje para dar equilibrio a la medular

El Jerez Industrial se ha reforzado con el centrocampista gaditano de 37 años Sergio Iglesias, futbolista curtido en la cantera del Cádiz y que ha jugado 11 temporadas en Segunda División B, tres de ellas en el Cádiz, donde también estuvo un año en Segunda A. Posteriormente, militó en Badajoz, Figueras, Sabadell, Melilla, Lucena, Estepona y Yeclano. La pasada campaña la comenzó en Lucena, del que salió por los problemas que llevaron al equipo a la retirada y acabó en el Antoniano, con el que consiguió el ascenso a Tercera.

En la presente, tras empezar la pretemporada en la Lebrijana, puso rumbo al Quintanar del Rey del Grupo 18 de Tercera. En diciembre, regresó a su tierra y ha estado entrenándose en el Puerto Real mientras le salían algunas ofertas. Estuvo a punto de recalar en la UD Los Barrios, aunque finalmente no hubo acuerdo y ahora llega al Jerez Industrial para tratar de conseguir el objetivo del ascenso a División de Honor y aportar su curtida experiencia.

253Partidos en 2ªB. El nuevo fichaje industrialista tiene contrastada experiencia en superior categoríaFísicamente estoy bien al haber entrenado con el Puerto Real, me falta ritmo pero eso se coge con los partidos"

El futbolista, que ha firmado hasta final de temporada con opción a otra más, se ha decantado por el club industrialista porque "ha sido el que más interés ha puesto en mí. Lo he pensado muy bien y al final me he decidido por el Jerez Industrial, con el que vamos a intentar conseguir el objetivo". La lucha por esa meta ha sido clave para que se decantara por el club de la copa y la venencia.

Iglesias estuvo el pasado domingo en La Juventud viendo el partido de su nuevo equipo y sus impresiones fueron buenas: "Quería ver cómo competía. Me parece un equipo joven, con gente rápida, con mucha intensidad, valiente y que toma riesgos pero sí es cierto que quizá falte esa pequeña experiencia en algunos momentos y para eso se han puesto en contacto conmigo. Intentaré aportar toda mi experiencia".

El nuevo jugador industrialista ya se entrenó con sus nuevos compañeros el pasado miércoles y está a disposición de Jesús Mendoza, con el que habló: "Me preguntó cómo estaba físicamente. Llevo un mes y pico sin competir pero y como se suele decir el ritmo se coge jugando. Me comentó que en función de cómo me viese ya decidiría si debutaba o no este domingo. Físicamente estoy bien", comenta.

Criado en la cantera del Cádiz, el duelo contra el filial amarillo es especial: "Soy de Cádiz, me he hecho en la cantera, he jugado cinco años en el primer equipo y aunque ya me he enfrentado al Cádiz B y al Balón otras veces siempre es bonito. Intentaré aportar mi granito de arena para que los puntos se queden en nuestro casillero, que nos hacen bastante falta para pegar ese último arreón y pelear por el ascenso". Y es que ganar en El Rosal donde nadie lo ha hecho aún esta temporada- sería "dar un golpe en la mesa. El equipo tiene que ir a por los tres puntos vaya donde vaya".