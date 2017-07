Sergio Iglesias, orgulloso de defender la camiseta del XDFC

Sergio Iglesias, nuevo defensa del Xerez DFC, compartió ayer protagonismo con los miembros de AFEMEN (Asociación de familiares y personas con enfermedad mental) en su presentación oficial como jugador azulino.

El lateral, que la pasada temporada militó en el Sanluqueño y en el Antoniano, se mostró encantado con su llegada. "Mi contratación ha sido sencilla y hasta rápida. Yo quería venir a este equipo desde el año pasado, pero finalmente no pudo ser, así que cuando Edu Villegas me llamó hace unas semanas, no lo dudé y acepté lo que me ofrecía. Estoy muy ilusionado por venir, como he comentado antes, tenía muchísimas ganas de jugar en este equipo. Se están haciendo las cosas muy bien".

Confiamos mucho en él, es joven, tiene calidad y recorrido, era otra de nuestras aspiraciones"

Sergio viene de Tercera y 2ª B y no le asusta la presión: "Sé a qué club vengo y la presión que existe. He hablado con bastantes compañeros y con el propio Edu y asumo la situación. Es más, creo que para un futbolista es bueno tener presión, se convierte en un aliciente más para rendir a un mayor nivel, espero que todo nos salga bien".

A la hora de explicar los motivos que le llevaron a dar el sí tan rápido a Villegas, resalta: "Me gustaron desde el primer momento las expectativas, el proyecto de este club y la gente que puede venir. Esos son los motivos principales por los que quería venir al XDFC".

Por último, se refirió al que será su técnico, Masegosa: "Aún no he hablado con él pero le conozco perfectamente, me entrenó en el San Fernando y allí tuve la suerte de jugar muchos partidos con él. Es tremendamente exigente".

Por su parte, Edu Villegas se mostró radiante con la nueva incorporación que ha realizado: "Tenemos mucha ilusión y mucha confianza depositada en él, seguro que nos da muchas alegrías. Es un jugador joven todavía pese a su gran experiencia en categorías superiores y tiene mucha calidad, aquí sólo pueden venir los mejores para cumplir con el objetivo. Es otro top y era otra de nuestras aspiraciones, siempre estuvo en nuestra lista de prioridades".

Además, destacó sus "valores. Le conozco, es una gran persona y desde el minuto uno ha mostrado una predisposición y una ilusión tremendas por venir aquí. Eso dice mucho de él. Es más, pasada temporada acudía a Chapín todos los domingos que podía y nos ha visto jugar. Es polivalente, tiene mucho recorrido, puede jugar tanto de lateral como de interior y por eso está aquí. Estamos buscando jugadores así, Sergio encaja en nuestro perfil. Creo que no se ha equivocado en la elección. Aunque ahora nuestro club está en División de Honor, tiene que crecer".

Por último, Blas García, director de AFEMEN, agradeció al XDFC el gesto de la presentación: "El club quiere transmitir a la sociedad valores que no se queden sólo en lo deportivo y por eso estamos aquí. Las personas de nuestra asociación han sido invisibles durante muchos años y gestos así se agradecen. Son personas que tienen problemas mentales y con este tipo de actos se les da visibilidad. Estamos muy agradecidos".