El Sevilla C frena la racha del Ceuta

El Sevilla C frenó en seco la racha del Ceuta, que cayó sin paliativos después de encadenar cuatro victorias consecutivas que le dejaron al borde de los puestos de fase de ascenso. Los locales salieron más enchufados al partido y Pejiño hizo de las suyas al cuarto de hora. Trataron de reaccionar los caballas en la reanudación pero a los diez minutos, la expulsión de Sufian mermó las opciones de los visitantes, un quiero y no puedo en inferioridad. En el tramo final, el Sevilla C sentenció con dos goles al contragolpe.