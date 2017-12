El Sevilla, a ganar para no mirar a Anfield

El Sevilla afronta la sexta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones con la idea de puntuar en el campo del colista y matemáticamente eliminado, el Maribor, y así asegurarse el pase a los octavos sin depender de lo que suceda en el Liverpool-Spartak que se disputa en Anfield.

A los sevillistas les vale un punto en Eslovenia para superar esta fase en la última jornada, aunque también podrían perder si el Spartak de Moscú no gana en el estadio del conjunto inglés.

Éstas son las cuentas básicas para el equipo hispalense entre distintas combinaciones que le podrían dar a los tres con algo en juego -Liverpool (9 puntos), Sevilla (8) y Spartak (6)- desde la primera plaza del Grupo E o quedar relegado a la tercera y salir rebotado para la Liga Europa.

El argentino Ernesto Marcucci, que ejercerá de primer entrenador por tercer partido consecutivo debido a la convalecencia de Eduardo Berizzo tras ser operado la pasada semana de un cáncer de próstata, se llevó a Eslovenia a veintiún jugadores, de los que deberá descartar a tres para el encuentro. No se desplazó por decisión técnica Nzonzi, lo que ya no es una novedad, pues no entra en una convocatoria por cuarto partido consecutivo debido a un acto de indisciplina después de que el 21 de noviembre fuera sustituido en el descanso del duelo ante el Liverpool. Carole, que no está inscrito para esta fase de la competición, y Walter Montoya, que sigue sin entrar en los planes de los técnicos, son otros dos que se quedaron en Sevilla, junto a los dos centrales lesionados de larga duración, Carriço y Nico Pareja. Sí es un alta importante, precisamente por ser central, la de Kjaer. El Maribor, por su parte, no tiene novedades importantes para una cita que afronta con la ilusión de darle una alegría a sus aficionados.