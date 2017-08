Siempre con Jerez en el corazón'

"Jerez sin motos, es como sin caballos ni vino, no sería Jerez. Personalmente, le estoy muy agradecido a la ciudad y a su Circuito, por el trato que me dan cada vez que voy. Jerez puede contar conmigo para lo que quiera, porque sabe que lo llevo dentro de mí...". Estas frases las escribió Ángel Nieto en las páginas de este mismo periódico el 17 de abril de 2016, para conmemorar los 30 años de Gran Premio de España. Sin duda, es un claro resumen de lo que el ex piloto sentía cada vez que pisaba territorio jerezano.

Por aquel entonces, Nieto también reflejaba de su propio puño y letra: "De los 18 grandes premios del Mundial de Motociclismo, Jerez hace podio y además en el centro, es decir, ganando. Puede que sea la mejor carrera de la temporada. En primer lugar, porque el Circuito no ha dejado de mejorar en sus 30 años de historia, tanto las instalaciones, la pista, los accesos; el trabajo no ha cesado ni cesa, se cuida todo al máximo. Por eso, para mí, es la mejor carrera del calendario, Jerez es Jerez".

No escondió nunca la ilusión por tener una estrella en el Paseo de la Fama que forma parte de la avenida Álvaro Domecq. Destacaba cuando inauguró este paseo "el cariño que siempre me ha tenido esta ciudad. Hace veinte años disfruté muchísimo con la inauguración de la curva Nieto y ahora me toca esto". "Tengo calles, una avenida con el nombre de Ángel Nieto porque afortunadamente siempre ha sido muy reconocido el trabajo de los 25 años que participé en el Mundial, pero esto es diferente, es otra historia", aseguraba el representante español más laureado de la historia del motociclismo.

Pero Nieto prefería que se reconociera a la afición jerezana antes que a él. Porque era devoto de la Catedral y de los suyos: Nieto era la viva imagen de la pasión por el motociclismo, pero también por el trazado y la afición jerezana. De hecho, partió del campeonísimo la iniciativa de realizarle un monumento a los aficionados dentro del Circuito. "Estoy encantado con el Paseo de la Fama -prosiguió-, pero creo que voy a disfrutar mucho más cuando vea ese monumento a la afición que se va a hacer. Esta afición no se merece otra cosa que ese monumento que la alcaldesa y el Ayuntamiento de Jerez ha decidido hacer para ellos, para una afición que es única". Desgraciadamente, el malogrado ex piloto ya no conocerá su propia iniciativa. "De momento, no me han vuelto a decir nada y realmente es algo que me hacía mucha ilusión y que la afición merece", reconocía en sus últimas palabras a este medio de comunicación antes de sentenciar: "Sería bueno impulsarlo de nuevo".

La afición era imprescindible para él y por eso le encantaba la localización de la curva que lleva su nombre en el trazado jerezano. "Yo cogí la mejor, donde está todo el lío", afirmaba hace más de una década, dejando claro que su corazón pertenecía al sitio en el que rugían las personas incluso más que las motos: "El Fondo Sur. Ahí es mi lugar. Cuando deje de trabajar con la moto y para la moto quiero estar ahí, con los moteros. Seguro que estaré ahí. Es la mejor afición del mundo".

Y es que siempre disfrutó de Jerez. Tanto cuando era piloto como cuando hacía de comentarista de televisión: "Cuando me retiré cerré un libro y abrí otro, así que no lo echo en falta para nada. Se acabó la historia y lo mejor que puedo hacer es disfrutar con lo que hago, en Telecinco, y disfrutar del ambientazo que hay en Jerez que es un Gran Premio fantástico".

No obstante, antes de que todo eso llegara, Nieto ya había escrito páginas de historia en la Capital Mundial del Motor. Para empezar, una detención policial que comentaba como anécdota: "La primera vez que vine a correr a Jerez, no sé, con 15 años, me detuvo la policía porque no traía permiso paterno. Fue Francisco Pacheco -uno de los impulsores del trazado- quien me sacó de comisaría. Entonces corríamos por la ciudad, cada vez por un sitio distinto porque la ciudad iba creciendo". "Yo he corrido en Jerez, a dos kilómetros de aquí, en una bajada a 200 km/hora llena de arena, con farolas, con un salto cuando se cruzaba con la carretera que iba a El Portal. Y te jugabas la vida todos los domingos", recogía el 12+1 veces campeón del mundo de su primera época como piloto.

Mucho ha llovido desde entonces. Las tres cilindradas del campeonato del mundo se han modificado en varias ocasiones y se normalizado algo que introdujo el propio Nieto: los patrocinadores en el Mundial. "Han pasado muchos años desde ese 1969 en el que yo competía con la 'R' de Repesa, que era como se llamaba", reconocía en 2015.

Echando la vista hacia atrás, viendo los cambios y el paso de los años, Nieto reconocía la labor de los promotores del trazado después de que Enrique Ysasi tuviera y Francisco y Pedro Pacheco apostaran por él: "Y hoy ves el Gran Premio de Jerez, que es el mejor del Mundial, lo que representa en el motociclismo a nivel internacional... Es el trabajo de todos. Pacheco tuvo la genial idea de hacer el Circuito y han trabajado todos...". "Pedro Pacheco fue valiente a la hora de crear el Circuito de Jerez y al final ahí está la obra veinte años después. Pacheco ha dado mucho al mundo del motociclismo. El Circuito de Jerez es el mejor del Mundial por todo, por ambiente, por calidad técnica...".

Nieto declaró siempre amor eterno a la ciudad. "Jerez se lo merece todo", dijo. Y sabía que la afición jerezana le recordaría para siempre: "En esta ciudad me siento como en mi casa".