"Siempre pensamos que es posible la salvación"

-Aún perdiendo 2-0 sí es cierto que para ser un equipo de la Champions china tuvimos tiempo de control de balón y de juego. No jugamos con el equipo asiduo, participaron jugadores que no habían tenido minutos contra el Mancha Real y mostramos muy buena cara, acabé muy contento con el trabajo de los jugadores.

El Ejido recupera a Neto pero Darío Guti sigue de baja

Con la motivación y la confianza al máximo después de llevarse los tres puntos en casa del Real Jaén (0-1) la pasada semana, encara hoy el CD El Ejido otra de las muchas finales que le quedan de aquí a final de campaña de cara a su objetivo de lograr la permanencia en la categoría de bronce. Los del Poniente están dos puntos por encima de las plazas rojillas y a solo uno de la posición de promoción por no descender que actualmente ocupa el Córdoba B. No cabe duda de que la tabla clasificatoria se ajusta más y más cada jornada que pasa y dejarse puntos por el camino se puede pagar muy caro el último día del curso. Los almerienses saben que el duelo de hoy no se puede perder. Ya no solamente porque el oponente sea, en lo que a situación clasificatoria se refiere, inferior, aunque rival directo, sino porque deben hacer efectiva esa consigna de mostrarse fuertes en casa, donde hay que sumar victorias. Los de González han logrado un triunfo de tres posibles como local esta segunda vuelta, empeorando de forma considerable sus registros sobre el verde de Santo Domingo en comparación con los números de la primera vuelta. Mejorarlos es el objetivo prioritario. El Ejido se ha preparado a conciencia para un choque en el que recupera a Neto, que ya ha dejado atrás su lesión y será una de las novedades en una lista de convocados en la que no estará Darío Guti, al que se espera el sábado próximo en el feudo del Extremadura si todo va según lo previsto con su recuperación.