Stamford Bridge, en la retina de Busquets

El Barcelona visita el martes Stamford Bridge con un sabor agridulce en el recuerdo, aquel gol de Iniesta y el pase a la final de la Liga de Campeones 2009 que acabaron ganando los azulgrana, y la eliminación en el año 2012, como recordó ayer Sergio Busquets en Barça TV: "Tenían un equipo muy duro, de gente experimentada. Estaban Drogba, Lampard, Torres, Terry… De todos me quedaría con Cech. He jugado con él y es una gran persona. Ya no está en el Chelsea, pero me acuerdo de los enfrentamientos con él. Fuimos mejores. Tuvimos ocasiones, pero en una contra nos hicieron un gol y ahí ganaron la eliminatoria".

"Creo que allí pensamos que teníamos que defender bien. Marqué aquel día y lo intenté. Nos pusimos 0-2 con gol de Andrés (Iniesta), pero en la jugada aislada nos hicieron gol. Fue demasiado premio. Quedaba mucho cuando hicimos el 1-0. Fue un partido extraño. Nos pusimos rápido 2-0 y tuvimos mala suerte, falló un penalti Leo y fuimos a la heroica e hizo el gol Torres. Es de esas eliminatorias que no te crees que estés fuera y más en una eliminatoria que son grandes clubes y grandes equipos. Hemos cambiado jugadores, ellos también. Son jugadores, sistemas y equipos diferentes. Se ha visto de todo y esto no tiene nada que ver", añadió al respecto el centrocampista".

El jugador del conjunto azulgrana analizó al Chelsea actual, del que no se fía por el potencial que tiene en sus filas: "Es un equipo muy duro. Nos lo hemos encontrado un par de veces desde que estoy en el Barça. Estamos con ganas de que llegue esta eliminatoria, pero sabemos que será difícil. El sistema actual es diferente al que tenía entonces. El que pone Conte ahora mismo es distinto. Ha cambiado toda la plantilla. Le gusta correr a la contra. Es un sistema diferente, pero eso lo tiene en común".

Así, Buquets prevé "un partido disputado en el centro. Normalmente ellos juegan con un trivote y dejan un delantero de referencia y Hazard libre. La lucha estará bien en el medio e intentaremos hacer lo nuestro. Será un partido disputado. Creo que será entretenido". Por último, el medio centro rememoró lo que vivió con el golazo de Iniesta para llegar a la final de Roma: "Fueron superiores y tuvieron mala suerte. Creo que merecíamos los dos estar en la final. Me habían cambiado diez o quince minutos antes porque había que ir con todo. Creo que me quitaron por Bojan. Estábamos en el banquillo, pero Iniesta sacó eso y fuimos todos a correr y lo celebramos en el córner de nuestra gente. Ellos eran fuertes y estábamos con uno menos. Son de esos partidos que la adrenalina fluye rápido y eso hace sentir un placer grande".