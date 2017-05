"Sufrimos por momentos, el resultado es algo engañoso"

Vicente Vargas, entrenador del Xerez CD, una semana más, volvió a elogiar el excelente trabajo de sus jugadores, el apoyo de la afición, se mostró ilusionado de cara a la recta final de Liga y lamentó la situación en la que se queda la Roteña tras la goleada que se llevó de La Juventud.

De entrada, destacó: "Salimos muy bien, muy enchufados, nos pusimos 2-0 pronto y en una jugada, en la que no sé si ha habido penalti o no porque desde el banquillo no lo pude ver, se nos complicó un poco todo. No sé si fue penalti o no pero sí sé que a nosotros nos expulsan al jugador y lo condiciona todo. En el descanso hablamos, el equipo volvió a entrar enchufadísimo y nos pusimos 3-1, en una jugada en la que igual se da pocas veces pero esto es fútbol y nos jugamos la vida. Luego, hemos terminado 5-1 pero igual podíamos haber conseguido más goles. La pena es que hemos tenido que ganar a la Roteña, que es un club amigo. Han trabajado mucho y espero que se salven, les animo a que sigan luchando porque todavía no lo tienen todo perdido".

Dependemos de nosotros pero quedan tres finales y hay que ganar las tres, sólo pienso en la Olímpica"

A la hora de destacar la actuación de sus jugadores no dudó al ensalzar "a Alberto, que ha hecho un auténtico partidazo, ha sido el mejor con diferencia, aunque también ha estado sensacional David Narváez, Pedro Carrión, Israel, Guerrero o José Vega mientras que estuvo en el campo. Ha coincidido un encuentro fantástico de seis o siete futbolistas nuestros y eso a la fuerza se tiene que notar sí o sí".

La cabeza sigue apretada, aunque ahora el Xerez CD sigue tercero empatado a puntos sólo con el Estrella, que también ganó, tras la derrota del Ciudad de Lucena en Rota. "Queda un partido menos pero casi todo sigue igual. Hemos superado a la Roteña y ha sido complicadísimo, el resultado ha sido engañoso porque en muchas fases hemos sufrido, aunque al final sí pudimos hace más goles. Ahora, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. Nos medimos a la Olímpica, que tiene un gran equipo y que también se juega la vida. Hay que ir partido a partido, hay que seguir con los pies en el suelo, todavía no hay nada hecho, aunque ahora ya sí dependemos de nosotros si lo ganamos todo".

El partido, por momentos, fue brusco. Vargas matiza que "fue intenso, los nos equipos nos jugábamos mucho y los dos equipos tenemos muchos futbolistas intensos, que son ganadores y les cuesta trabajo asumir lo que se está produciendo. Insisto, espero que la Roteña no pierda la categoría. Lo que también hay que tener en cuenta es que con el calor que hacía, los dos equipos han aguantado físicamente fenomenal, cada uno con su estilo de juego ha intentado ganar y los puntos se han quedado en casa".

Para la afición, agradecimiento: "No me canso de decir que es nuestro jugador número doce, se ha volcado, ha habido mucha más gente en la grada que en otros encuentros y, además, todos han disfrutado. Estoy contento por ellos porque se merecían el triunfo. Me siento feliz por los jugadores, por nuestros seguidores y por la gente que tanto está trabajado por sacar adelante a este club día a día. Ha sido un buen día y lo único que lamento es que la Roteña se queda mal colocada. Tienen equipo para salvarse y creo que lo van a conseguir. Ya tenemos que pensar que la próxima semana tenemos otra gran final, ante otro gran contrario y que se juega la permanencia, a ver qué es lo que pasa. Vamos a perder a Quirós, que es un jugador importante, por su expulsión y tendremos que empezar a buscar alternativas para encontrarle un sustituto".