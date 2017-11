Taller de cocina para la nutrición sana de los jugadores

La plantilla del Xerez Deportivo FC tuvo tras el entrenamiento de ayer un taller de cocina para apredenr a prepararse alimentos saludables. Masegosa, entrenador del equipo, explicaba que "dentro de la idea de lo que es el cuerpo técnico hemos querido hacer un cuerpo técnico con muchas especialidades pero no por nada sino porque entendemos el trabajo de distintas disciplinas y en esta línea tenemos un nutricionista que lleva trabajando con los jugadores desde principios de temporada. Algún día publicaremos los datos, la mejora que están teniendo los jugadores es abismal en los porcenmtajes de grasa y de músculo, incluso a ellos se los mostramos como motivación: mira cómo llegaste y mira cómo estás ahora. Eso siempre es un aliciente, pero también es otro aliciente por ejemplo, desde el punto de vista del juego, que no es lo mismo decirle a un jugador 'haz este movimiento' que él entienda el juego y sepa cuándo lo tiene que hacer. Esa es la idea que tenemos en cuanto a lo táctico y lo mismo vamos a hacer con el tema alimenticio, no vamos a decirle al futbolista 'come esto y esto' sino que vamos a enseñarle a que sean capaces de hacer una merienda saludable para que se sientan partícipes y tomen conciencia y disfruten comiendo sano e intentando mejorar un poco su rendimiento. En esas, vamos a hacer un taller de cocina en el vesturio, va a ir Alejandro Cánovas (Nuteco), nuestro nutricionista, que es un cocinero experimentado, y vamos a hacer meriendas, batidos para recuperar y demás. Quizás a alguno le venga bien y el día de mañana sea nutricionista o cocinero después del fútbol".