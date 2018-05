Tamayo "El gol va para la afición, que se lo merece todo y más"

Javi Tamayo es uno de los jugadores más queridos por la afición del Xerez DFC desde que llegó a la entidad la pasada temporada. Su relación es especial y se nota cada vez que el ariete toca un balón o salta al terreno de juego desde el banquillo.

Autor de goles importantes, el pasado domingo entró en la historia de la entidad al anotar el tanto del triunfo ante el Chiclana Industrial, que certificaba el ascenso matemático del equipo a Tercera División, una categoría con la que soñaban los aficionados desde que hace cinco campañas el club echó a andar.

Lo he pasado muy mal durante toda la temporada porque me costó recuperar la forma y la confianza"

El atacante xerecista no fue titular. El partido estaba para él y Masegosa le sacó tras el descanso. Nada más comenzar el segundo tiempo, tuvo dos ocasiones claras, le anularon una diana por fuera de juego en el minuto cincuenta y uno y corría el 75 cuando Caballero se encargaba de lanzar una falta que el delantero peinaba de espaldas. Su remate, imparable para un Carlos que estuvo espectacular durante toda la tarde.

Tamayo, feliz, confiesa: "Estoy muy contento con este gol porque esta temporada no lo he pasado del todo bien. Empecé arrastrando la lesión de rodilla de la campaña anterior que me impidió comenzar la pretemporada y he pasado momentos muy malos. Me ha costado bastante entrar en el equipo y también coger esa confianza que siempre he tenido. Este gol me llena de orgullo, más que nada por la afición, que se merece esto y mucho más, por eso va por todos esos seguidores que nunca nos han abandonado y han confiado en nosotros. Después de todo lo que sucedió el año pasado, aprendimos de los errores y estamos disfrutando de este ascenso muchísimo más, igual que todos los aficionados, porque sabemos lo complicado que es. El ascenso es merecido y muy trabajado, la temporada ha sido sobresaliente, especialmente en casa".

El partido no fue fácil, todos sabían que el empate les valía tras la derrota del Conil ante el Olímpica Valverdeña pero tenían un objetivo en mente, ganar para conseguir el salto de categoría ganando. "Estábamos muy motivados y teníamos muchas ganas. Nos costó marcar, la pelota no quería entrar. Desde el primer momento quedó claro que iba a ser uno de esos partidos en los que sería complicado romper la igualada por la tensión y por lo que había en juego. Al final, gracias a Dios marcamos, abrimos la lata y el rival tampoco nos creó demasiado peligro. De todos modos, sabíamos que alguna íbamos a tener, que debíamos a meterla y así fue. Ya lo hemos conseguido, en nuestro estadio y delante de nuestra afición, que era nuestro deseo".

Lo mejor de la temporada, al margen del ascenso, para Javi Tamayo es "el vestuario, que es impresionante, hemos formado una piña entre todos, es uno de los mejores en los que he estado, somos una familia, todos nos hemos ayudado en los momentos complicados y eso ha sido fundamental para lograr los objetivos".