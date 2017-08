Taylor, con Edwards entre ceja y ceja

El británico Jonathan Edwards tendrá hoy sensaciones encontradas. Será el cumpleaños de su hijo, pero el 10 de agosto puede ser también el día en que su récord mundial de triple salto sea superado por Christian Taylor, obsesionado con batir la plusmarca de Edwards, esos 18,29 metros que saltó hace 22 años. No parece luchar sólo por las medallas en los actuales Mundiales de Londres, sino, sobre todo, contra Edwards y su récord. Si lo consigue, se colgará su tercer oro mundial.

Campeón del mundo en 1995 y 2001, Edwards estará en el Estadio Olímpico de Londres como comentarista de la cadena Eurosport. Y desde que conoció el calendario del Mundial, es consciente de que el 10 de agosto puede ser una jornada agridulce para él. "Creo que mi récord mundial puede caer ese día. Es el cumpleaños de mi hijo y sería un mal regalo", dijo el ex atleta en marzo.

Oro mundial en 2011 y 2015 y olímpico en 2012 y 2016, el estadounidense no esconde que tiene entre ceja y ceja los 18,29 metros de Edwards. "Quiero el récord más de lo que se imaginan", admitió el lunes tras clasificarse para la final con su primer intento (17,15) No saltó más. "¿Conseguir el récord? ¿Por qué no aquí? Me he hecho esa promesa. Espero que sea esta vez. Soy optimista", afirmó.

Taylor es consciente de lo mucho que significa el 10 de agosto para Edwards, que desde hace tiempo ve al americano como el hombre capaz de mejorar su récord. "Sería muy bonito conseguirlo en casa de Jonathan y sé que él va a estar viéndolo. Sigue dándome pequeños consejos que podrían ayudarme a llegar a esa distancia", indicó. "Es el cumpleaños de su hijo, así que espero poder hacerle este regalo", añadió con una sonrisa en el rostro.

Para que Taylor pueda realizar el mejor salto de su vida se tienen que dar muchas variables. El triple es una de las disciplinas más difíciles del atletismo y las marcas responden a muchos aspectos: el clima, un enorme impulso en el arranque y luego dos pisadas largas que actúen como resortes.

Taylor se quedó muy cerca en los Mundiales de 2015 de Pekín, cuando saltó 18,21 metros. Y este año se fue hasta los 18,11. En total, ha firmado cuatro saltos por encima de los 18 metros y en todos sus títulos olímpicos y mundiales superó los 17,80 metros.

Sentirse empujado por un gran rival puede ayudar a saltar más. En ausencia del cubano Pedro Pablo Pichardo, uno de los que superaron los 18 metros en los últimos años, el estadounidense Will Claye podría jugar ese papel. Su mejor marca son los 17,91 que consiguió en junio, si bien en la clasificación hizo 16,95. Otro norteamericano, Chris Bernard, saltó 17,20 en la clasificación. También estará en la final el español Pablo Torrijos, que se metió con un brinco que lo llevó hasta los 16,80 metros.