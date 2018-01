"Temí morir", dice Bartra en el juicio por el ataque al Dortmund

El defensa español Marc Bartra, quien resultó herido en el atentado perpetrado en abril en Alemania contra el autobús de su club, el Borussia Dortmund, reconoció en el juicio por el ataque que llegó a temer por su vida y que todavía hoy el recuerdo de lo ocurrido lo angustia. "Tuve miedo de morir y temí que nunca más volvería a ver a mi familia", indicó el joven internacional español en una declaración leída en su nombre ayer por el abogado del club, Alfons Becker.

"Cuando me acuerdo no me siento bien", declaró el propio Bartra en calidad de testigo ante el tribunal de Dortmund que desde el 21 de diciembre juzga los hechos. Bartra, de 27 años, resultó herido en el ataque y tuvo que ser intervenido debido a una fractura del radio de la mano derecha, por lo que el catalán causó baja en el equipo alemán durante varias semanas. También sufrió lesiones un escolta policial.

A la sesión de ayer también había sido citado como testigo Pierre-Emerick Aubameyang, pero el compañero de equipo de Bartra, inmerso en un multimillonario tira y afloja por su posible marcha al Arsenal inglés, no apareció ante el tribunal alegando problemas de salud. Pese a que el abogado del club presentó un certificado médico, tanto el juez del caso como el fiscal consideraron poco verosímiles las razones médicas expuestas por Aubameyang para no acudir a la vista. Por ello, el futbolista podría ser sancionado con 1.000 euros.

El atentado fue perpetrado el 11 de abril del pasado año, cuando tres explosivos con piezas de metal estallaron al paso del autobús del Borussia Dortmund, que debía jugar ese día ante el Mónaco por la Liga de Campeones.