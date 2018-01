A Tesorillo con Sergio Beato

El Jerez Industrial pretende alargar su buena dinámica de resultados en San Martín del Tesorillo, donde se enfrenta a un rival que está situado en zona de descenso con 16 puntos y que suma tres derrotas consecutivas. El empate contra la Roteña hace una semana 'obliga' a los de Juan Pedro Ramos a obtener los tres puntos en uno de los campos tradicionalmente más complicados de la categoría.

Los blanquiazules están plagados de bajas aunque también hay buenas noticias. En principio, Juan Pedro recupera a Piti y a Paquín; este último cumplió contra la Roteña su partido de sanción pero ha pasado la parte final de semana con vómitos y es duda hasta hoy mismo. Juan Pedro necesita el concurso del polivalente jugador industrialista ya que ocuparía el lateral derecho debido a la ausencia tanto de Güiza, lesionado, como de Basto, sancionado.

También es alta Sergio Beato, último refuerzo de los blanquiazules al que ayer mismo se le tramitó la ficha federativa. A sus 38 años, el extremo zurdo jerezano se enrola en el Jerez Industrial después de dos temporadas en El Torno, club del que procede.

A partir de ahí, Juan Pedro tiene bastantes bajas y alguna que otra duda. En el primer capítulo pierde, además de los ya mencionados Güiza y Basto, a David Casares -en Barcelona por temas laborales-; David Piñero -sigue con el proceso de recuperación de su tobillo-; Dani Castro; Rodri; y Juanma Carrasco -sancionado-. Además, Selu Olmo, con problemas musculares, y Morlán, con una contractura en el cuello, son dudas.

Pese a todos estos inconvenientes, Juan Pedro -que cumplirá el primero de los ocho partidos de castigo con los que ha sido sancionado- asegura que "podemos sacar un once competitivo para hacer frente al Tesorillo". El técnico apunta que tras el empate contra la Roteña "en Tesorillo sólo nos vale ganar y así tenemos que ir. Hay que ir a ganar para seguir con la línea ascendente que llevamos en las últimas jornadas y para mantener la dinámica positiva".

No obstante, el técnico no se fía del mal momento que está pasando el Tesorillo porque, entre otras cosas, ya ha advertido bastantes veces que su equipo es capaz de ganarle a cualquiera si está al cien por cien y perder también con cualquiera si aparece la apatía: "El Tesorillo es un equipo que en su casa es muy complicado aunque no esté sacando unos buenos números. El Chiclana no ganó allí y el Trebujena sufrió bastante para sacar los tres puntos. Sabemos la dificultad de la categoría y del campo, de césped natural y que no suele estar en buen estado", pero resaltó que "pese a las ausencias sacaremos un equipo competitivo para intentar traernos los tres puntos".

Por último, del fichaje de Sergio Beato señaló que "no va a poder completar algunas sesiones por temas laborales pero es un jugador de mucha calidad y nos va a aportar su experiencia y categoría".