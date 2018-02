Tina Roberts, oro en martillo

Cristina Adela Roberts Nadal, del Atletismo Xerez CD, se proclamó campeona de Andalucía sub 20 de lanzamiento de martillo en el Andaluz de lanzamientos sub 18 y sub 20 celebrado el pasado domingo en Jaén.

Tina Roberts se colgó la medalla de oro con un mejor lanzamiento 36,68 metros. La jerezana hizo dos nulos y 34,66 y 35,84 en sus otros intentos. Segunda fue Ángela López (Palmathlon), con 35,84 metros; y completó el podio Laura María Navas (At. Málaga), con 32,91.

En la cita de Jaén compitió Patricia Valenzuela, también del Atletismo Xerez CD, que acabó sexta en disco sub 20 con un mejor lanzamiento de 24,80 metros, concurso en el que la vencedora fue Karla Ruiz (RF Vélez) con una marca de 33,66 metros.

El Atletismo Xerez CD subraya que estas atletas "se trasladaron a Jaén con la mente puesta en ser campeonas de Andalucía y, efectivamente, objetivo conseguido a pesar de no poder tener un lugar idóneo de entreno para estas atletas lanzadoras. A diferencia de todos los atletas que participaron en la modalidad de martillo, nuestra atleta campeona de Andalucía Cristina Adela Roberts Nadal no puede entrenar un solo día con jaula y talonamiento específico al no poder contar con el Anexo de Chapín. A pesar de los inconvenientes, nuestras dos atletas dieron todo lo que tenían dentro y consiguieron unos excelentes resultados".