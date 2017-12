'Tirititando' de frío (2-2)

La prórroga

Juan Pedro Ramos: "No hemos sentenciado y se te queda la cara que tengo ahora yo"

Por segunda semana consecutiva se le escapaba la victoria al Jerez Industrial en el descuento: “Otra vez más no hemos tenido esa concentración ni mantenido esa intensidad que hay que tener en los minutos decisivos”. Juan Pedro también achacaba el empate a “la mala suerte, que influye porque no han tenido ocasiones ni recuerdo ningún tiro a portería en el segundo tiempo exceptuando el primer gol”. Un 2-1 que “vuelve a ser un fallo de entendimiento en la defensa y, evidentemente, acierto de Pedro Herrera, que marca un golazo. Se te queda la cara que tengo yo ahora después de haber hecho un primer tiempo bastante bueno, sobre todo la última media hora, donde pudimos sentenciar”. El técnico vio a su equipo “superior” en la segunda mitad pese a encajar esos dos goles: “Han tenido más presencia a base de faltas y balones al área y nosotros hemos generado más juego, saliendo bien a la contra”, dijo. Así, Juan Pedro no cree que el equipo “se haya salido del partido” pero sí admitió que “nos falta esa personalidad, esos dos o tres futbolistas en el campo para pegar dos voces, para ordenar y organizar una falta frontal y las marcas, emparejar por altura; eso nosotros no lo tenemos. Pero no nos hemos salido del partido, incluso después del gol hemos tenido una ocasión muy clara; perdemos dos puntos que para nosotros eran muy importantes”. Para el técnico, igual de importante fue fallar el penalti que el tempranero 2-1: “Te vas al descanso después de fallar un penalti y nada más empezar ellos se meten en el partido. Si no encajamos ese gol pues otro gallo hubiese cantado porque estábamos haciendo las cosas bien y siendo superiores. Ese gol les da alas y esperanzas”. En cuanto al penalti, “el asignado es Vega pero él (se refiere a Juanma Carrasco) se ve con confianza y decide tirarlo. A mí me gusta que los jugadores sean responsables de sus actos y si se ha visto con confianza yo no voy a ser quien le prohiba tirarlo. Lo ha fallado pero no hay que darle más vueltas”, apuntó.

Sí lamentó que el gran partido de Paquín no conllevase el premio de los tres puntos. Al polivalente industrialista le tocó ayer jugar como hombre más adelantado, en una posición poco habitual aunque Juan Pedro recordó que “cuando lo tuve en el Xerez juvenil jugaba arriba”. “Teníamos pocas posibilidades y una de ellas era Paquín aunque hace tiempo que no juega en esa demarcación, o Casares. Nos hemos decantado por él y creo que hemos acertado; nos ha dado mucho: en la salida de balón, jugando de cara, ha peleado, ha hecho un partidazo... La pena es no haberlo cerrado con una victoria”.