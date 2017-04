Toni: "Ganar, ganar y ganar y a esperar"

Toni López, entrenador del Trebujena, tiene las cuentas claras. Su equipo no puede fallar en las tres últimas jornadas y además debe esperar que tanto Chiclana Industrial como Balón de Cádiz pinchen: "Con la derrota del Balón en su casa con el Chiclana Industrial parece que nos han dado una oportunidad más. A ver si somos capaces de ganar estos tres partidos y luego a esperar, porque no dependemos de nosotros, quizás por culpa nuestra. Hemos tenido la oportunidad de estar ahí de haber ganado en Villamartín. No se dio el caso y ahora toca esperar que pinchen los dos pero sí es verdad que con los resultados que se dieron el fin de semana todavía tenemos una oportunidad más".

El Trebujena, líder buena parte del campeonato, es ahora el que peor lo tiene para subir aunque Toni López confía en que todavía haya margen para las sorpresas: "Lo tenemos peor porque tienen que pinchar los dos y el que mejor lo tiene es el Chiclana, que depende de sí mismo. La Liga está un poco loca y tres partidos son un mundo, cualquiera puede pinchar con cualquiera y hay enfrentamientos complicados. El Chiclana tiene que ir a El Torno, que es un campo complicado, y el Balón a Villamartín, que es un campo que aprieta mucho, lo he vivido en mis propias carnes. Quién dice que no pueden pinchar esta misma semana. Nosotros nos enfrentamos al Algeciras B, que en principio todo el mundo puede pensar que será fácil porque va abajo, pero hay que ganarle y de hecho esta semana le ganó al Estella. Confiamos en que pinchen algunos pero tenemos que mentalizarnos de que debemos ganar los tres partidos. Si no, por mucho que pinchen no podremos estar ahí".

El míster del Trebujena apunta que, si hay sorpresas, se darán esta próxima jornada: "El Chiclana, a priori tienen peor calendario y quizá los demás algo más asequibles pero no fáciles. Creo que de lo que pase esta semana va a marcar lo que puede pasar más adelante. Si Chiclana y Balón pinchan pueden perder mucha confianza, pueden aparecer los nervios, son chavales jóvenes en el caso del Balón aunque están haciendo un trabajo enorme. Todo eso puede pasar porque yo también lo he vivido con los míos en alguna ocasión. Esperamos que se dejen los tres puntos en Villamartín. Habrá que esperar".

Al entrenador jerezano del Trebujena no le sorprendió la derrota del Balón porque "el Chiclana Industrial tiene un gran equipo y está haciendo también una gran temporada. Si algún equipo podía ganar allí eran ellos. Tienen a Dani Guerrero, que es una garantía de goles, balón que le cae y balón que engancha y es medio gol".

El Trebujena ya echa de menos los puntos que volaron en Villamartín. "Hicimos lo más difícil, ponernos por delante pero luego no supimos jugar con los tiempos, quisimos ir a por el segundo antes de amarrar el resultado y nos cogieron a la contra". El parón y lo sucedido en casa contra el Balón "también nos ha perjudicado un poco".