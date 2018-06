Toni López se marcha "dolido" del Trebujena

Toni López Cano y el Trebujena separan sus caminos. El técnico jerezano y el club de la costa noroeste ponen punto final a tres temporadas, la primera como segundo de Jesús Mendoza, y las dos últimas al frente de la entidad, en las que ha conseguido un segundo puesto, quedándose a un paso del ascenso a División de Honor, y la clasificación para la fase de ascenso, cayendo hace unos días con la Roteña en la primera eliminatoria.

El técnico asegura que se va "dolido" al enterarse por "terceras personas" de que el club no contaba con él para la próxima campaña aunque dice que esto no va a enturbiar su paso por el club. Toni López se ha despedido de la afición del Trebujena, y de sus estrechos colaboradores en la siguiente misiva: "Despedirse de este club y de esta forma no es fácil. Dolido y con la sensación de que todos los últimos acontecimientos han ido ocurriendo de forma ilógica e injusta, puesto que después de tres temporadas con un ascenso, un segundo puesto y una clasificación para 'play-off' de ascenso y con todo lo ocurrido deportivamente esta temporada, me entero por terceras personas de que el club decide no contar conmigo para el próximo año porque entiende que ha llegado un fin de ciclo, cosa perfectamente entendible; sin embargo, las formas ni se entienden ni han sido las correctas.

Aún así, este último episodio no quiero que enturbie mi paso por el club, ya que son muchos momentos buenos y muchos los amigos que he conocido durante estos tres años que he estado allí. Sólo espero que en un futuro nuestros caminos vuelvan a encontrarse.

Me voy con la cabeza bien alta pero con la tristeza de no haber podido dar a todos ese ascenso que tanto os merecéis. Este año, los que habéis estado más cercanos a mí, sabéis que ha sido complicado, tanto en lo personal como en lo deportivo, y quiero agradecer a todos aquellos que me dieron la oportunidad de empezar cuando sólo era un novato: Panza, Enri, Diego, Van Looy, Chiqui, Pepe, etcétera. También a todo mi cuerpo técnico por su paciencia y sin el que no hubiese sido posible todo lo conseguido: Santi, Miguel, Adri, Josema, Paco Clavijo y, cómo no, al mejor utillero y aún mejor persona, mi Troya. También gracias a Antonio, de la cantina, y a muchos aficionados sin los que este club no sería tan grande como es: Cele, Antonio Arelli y mi Sáenz, ese gran hombre de cuerpo pero aún más de corazón y que lleva por bandera a su Trebujena CF. Gracias también a Carlitos y Cuti, por sus entrevistas siempre agradables para la televisión de Trebujena y a todos mis compañeros entrenadores de la cantera por su día a día: Rafa, Paco, Fede, Antonio Jesús, Van Looy hijo y, por supuesto, a Andrés y Diego, entrenadores del juvenil, cuya tarea me ha permitido que sea muy fácil acoplar a esos juveniles tan bien trabajados al primer equipo.

No quiero despedirme sin dar las gracias a Jorge, alcalde de este maravilloso pueblo, por su apoyo y por todas las facilidades dadas siempre. ¡Qué suerte tenéis de tener a esta gran persona como alcalde! Y os lo dice uno que no cree en la política ni en los partidos, pero sí en las personas.

Por último, y cómo no, dar las gracias a todos los jugadores que he podido tener a mis ordenes durante estos años. Gracias por vuestro esfuerzo y paciencia, sois los verdaderos artífices de todo y aunque a veces haya sido un poco cascarrabias con alguno, siempre ha sido por intentar sacar lo mejor de cada uno.

Espero que si me olvido de alguien, me disculpe porque no terminaría nunca esta carta. Decir a todos que a partir de hoy seré un aficionado más de este gran club que me ha robado un trozo de corazón y al que siempre estaré agradecido. ¡VAMOS TREBUJENA Y ARRIBA MIS ROJILLOS!

Toni López.