Toni López "En ocasiones pienso que molesta que el Trebujena esté arriba"

El Trebujena-Balón de la pasada jornada trae cola. En la localidad gaditana se siente seriamente perjudicados por el colegiado portuense Moresco Armesto, que expulsó a dos futbolistas rojillos en los primeros 35 minutos (Fran Rodríguez y Cesáreo) y suspendió por unos minutos el partido justo antes del descanso. En la segunda mitad, el Balón también se quedó con 10 jugadores aunque con uno más superó a los locales (0-2) y se colocó primero con dos puntos de ventaja sobre los de Toni López a falta de cuatro jornadas.

El club presentará alegaciones a la redacción del acta -que hizo el colegiado en su domicilio- ya que además de reflejar los incidentes que provocaron la momentánea suspensión, no está de acuerdo con la tarjeta roja que vi Fran (por dar una patada a un contrario con el balón parado en un saque de esquina) y la doble amarilla a Cesáreo. Además, el árbitro, según el acta, pudo identificar a dos jugadores del Trebujena golpeando la puerta del vestuario arbitral y también reflejó que el entrenador les conminó a adentrarse en su vestuario para no calentar más los ánimos "cuando lo que hice fue intentar evitar que pasara algo porque el ambiente estaba caldeado y estas situaciones son difíciles de controlar", afirmaba ayer el técnico jerezano del Trebujena.

El club está a la espera de lo que dictamine Competición para presentar alegaciones

Y es que Toni López no quiere pensar mal pero tiene "la mosca detrás de la oreja. Llevamos varias jornadas sufriendo cosas que te dan que pensar. Objetivamente digo que no pero pienso que algo tiene que estar pasando. Nosotros, y otros equipos de la categoría, hemos sufrido cosas peores este año y no ha pasado nada. En ocasiones pienso que somos un equipo que molesta que estemos ahí arriba".

El técnico del Trebujena no entiende que la Federación envíe "árbitros sin experiencia" a un partido de las características del domingo pasado, "donde los dos nos jugábamos mucho. Había un gran ambiente, 1.200 personas en el campo y creo que no supieron controlar una situación que se les fue de las manos. La primera expulsión la hemos visto en vídeo y es que no hay nada".

Pese a perder el liderato, el técnico confía aún en las opciones de ascenso de su equipo aunque teme que el Comité de Competición les reste un punto tras lo ocurrido la pasada jornada: "Ellos tienen que enfrentarse al Chiclana Industrial e ir a Villamartín y El Torno, que son campos complicados. Si nos quitan algún punto a nosotros será mucho más complicado porque tendrían que pinchar en dos partidos y pienso que tanto no van a fallar".

La pérdida del liderato no empaña la gran temporada que está realizando el Trebujena. "Quién nos iba a decir que un equipo recién ascendido y con presupuesto pequeño estaría peleando por el ascenso. Hubiéramos firmado estar a falta de cuatro jornadas en esta posición", afirma el técnico rojillo.