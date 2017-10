Toni López "Son sólo tres puntos, ganar o perder no va a resolver la Liga"

El Trebujena, tercero a dos puntos del Jerez Industrial, tratará de que los puntos se queden en el Antonio Temblador para superar a los de Juan Pedro Ramos. El equipo que entrena por segundo año consecutivo el jerezano Toni López cayó en la primera jornada en su feudo pero luego ha remontado el vuelo y ya está en sus números de la temporada pasada: "A diferencia del año pasado, este año nos está costando más en casa y fuera, por el contrario, hemos ganado todos los partidos", comenta López, que alude a la falta de gol para encontrar alguna explicación. "Es bueno crear ocasiones pero no estamos teniendo acierto de cara a gol. El año pasado se nos escapó el ascenso y este año parece que estamos igual, creando muchas ocasiones pero nos falta materializarlas. Sin ir más lejos, el otro día en Vejer si el partido termina 0-5 no le hubiera extrañado a nadie y sin embargo fue 0-1 y con la incertidumbre de que en cualquier jugada te pueden empatar. Esperemos no echar de menos esos puntos a final de temporada", admite.

El Jerez Industrial acude a Trebujena líder aunque el míster asegura que a estas alturas es algo "anecdótico, tanto si estuviéramos nosotros como ahora que están ellos. Queda mucha temporada, la Liga este año es más fuerte que el año pasado y cualquier equipo puede ganar a cualquiera porque no veo una superioridad aplastante de los que estamos arriba. Seremos seis o siete equipos luchando por los cuatro primeros puestos y hasta a falta de pocas jornadas no creo que se decida quiénes estarán luchando por el ascenso.

Ojalá la gente disfrute, que cada uno siga su camino y, por qué no, enfrentarnos en la final del 'play-off"

El cambio de formato para dilucidar el ascenso (ahora con un play-off entre los cuatro primeros) tiene cosas positivas pero también negativas: "Todos queremos quedar primeros por el tema del factor campo y porque en caso de empate no habría penaltis y tendría ventaja el que acabe líder. Hay más competitividad porque ahora no se van a desenganchar tantos equipos como sucedió el año pasado pero por otro lado sigue siendo injusto que sólo suba un equipo. Perfectamente puede ocurrir que este año suba quien no acabe primero".

El míster del Trebujena no cree que a estas alturas pueda haber sorpresas entre los dos equipos que se van a ver las caras el domingo: "Nos conocemos bastante bien. Conozco a la plantilla y con Juan Pedro me une una amistad de hace muchos años. El Industrial es un equipo rocoso, Juan Pedro lo tiene muy trabajado a nivel táctico y físicamente también están muy bien. Los fichajes que han llegado han mejorado al equipo".

Del encuentro, cree que habrá "pocas ocasiones y que se lo llevará el que esté más acertado. No creo que vaya a ser un partido vistoso porque los jugadores salen siempre algo más tensionados y eso se refleja en el campo. De todos modos, es un partido más, son sólo tres puntos, no se va a resolver la Liga ni ganando ni perdiendo. Espero que se vea un partido bonito y que la gente disfrute, que se quede en un evento deportivo que puedan disfrutar los aficionados, que cada uno siga su camino y por qué no enfrentarnos en la final del 'play-off' para ver quién asciende". El entrenador espera el apoyo de una afición que está entregada: "Incluso más que la temporada pasada. El campo va a estar lleno porque es un partido muy atractivo y mucha gente quiere verlo".