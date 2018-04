"Contra El Torno tenemos el partido más importante del año"

El Jerez Industrial no pasó del empate a cero ante el Villamartín, lo que ha motivado que el Chiclana -que venció en Jédula- se haya situado a seis puntos de los industrialistas a falta de seis jornadas para acabar la temporada regular. Por este motivo, Paco Cala, técnico blanquiazul, aseguró tras el encuentro que el partido del próximo fin de semana en El Torno es "el más importante del año". Y es que el Industrial no puede permitirse el lujo de fallar en casa de uno de los equipos más potentes de la categoría cuando actúa como local.

Según apuntaba Cala, su equipo tendrá que "agarrarse los machos, preparar bien el partido y El Torno sufrirá mucho para ganarnos porque nosotros iremos a muerte. Será seguramente un partido parecido al de Sanlúcar, de mucha concentración. Me ha gustado que el vestuario esté cabreado por no ganar porque lo ha intentado y me voy triste por el resultado pero contento por todo lo demás. El del domingo es el partido más importante del año, porque de ganarlo, con cinco partidos por delante y dos en casa, estaríamos muy cerca de conseguir la liguilla".

El técnico blanquiazul cree que después de los resultados del fin de semana la lucha por la fase de ascenso se ha quedado en cinco equipos, los cuatro primeros más el Chiclana: "La cosa está entre cinco. Teníamos una oportunidad para ponernos segundos y nos ponemos cuartos. Ya dijimos que vamos partido a partido y ahora hay que preparar el partido contra El Torno con la mentalidad fantástica que está mostrando el equipo, recuperar al vestuario pero sabiendo que se ha intentado todo. Esto es muy largo, quedan seis jornadas. El siguiente partido es clave: no perderlo y ganarlo para que el rival que viene atrás coja desconfianza", manifestó.

Del partido contra el Villamartín hizo la siguiente reflexión: "En la primera parte estuvimos muy lentos en la velocidad del juego, los dos pivotes se estorbaron muchísimo y no llegaron balones a Jesús y a Nico, que son nuestros enlaces para llegar con los puntas; esa circulación era lenta y el protagonismo del balón lo tenían Manolo y Álex en lugar de Dani Benítez y Juni, con lo cual no aparecían los espacios. Alguna que otra vez conectábamos con Nico y Vega y vinieron las ocasiones de gol que hemos tenido en la primera parte. Luego hablamos, lo corregimos, que llegaran más balones a Nico y Jesús, que participaron mucho más en la segunda parte, tuvimos más profundidad de bandas con Paquín y Selu después de lo de Quintero y aparecieron más oportunidades". Pero "el fútbol es gol y estos partidos se deciden con un gol y si hubiéramos marcado alguna o el gol de Juanito, que bajo mi punto de vista es legal, ellos se abren , no se tiran, y a lo mejor es un 3-0. Pero bueno, son las cosas que tiene el fútbol. Si no marcas goles..."

De cualquier forma, Paco Cala se marchó contento tras comprobar que al vestuario le dolió el empate: "Cuando un rival te iguala las fuerzas, tiene tus mismas ocasiones, como pasó el día del Trebujena, dices "vale", no te vas triste; con el Villamartín sí porque mi equipo hizo lo imposible para ganar el partido y sólo nos faltó el gol, pero al mismo tiempo satisfecho del esfuerzo".