El Toyota se exhibe en el Ruiz-Mateos

El Xerez Toyota Nimauto firmó una remontada de campeonato en el Ruiz-Mateos, que registró la mejor entrada de la temporada. El conjunto azulino, que se fue al descanso perdiendo 0-2, realizó una formidable segunda parte, llegando a maniatar al hasta entonces líder de la categoría y acabaron endosándole un contundente 5-3.

El Xerez Toyota Nimauto comenzó el choque con mucha intensidad, tratando de combatir las individualidades de los visitantes, aunque después de una serie de acercamientos sin premio por parte local, era Cerro Reyes el que golpeaba primero por mediación de Sergio García.

A los jerezanos les costó unos minutos recuperar el pulso del partido y el rival trató de aprovechar el momento para abrir brecha. De hecho, a falta de tres minutos para el descanso, Rafita culminaba una buena acción individual de Sergio en el segundo palo para hacer el 0-2. Los de Gálvez intentaron recortar diferencias antes del intermedio, pero la pelota no terminaría entrando.

Tras la charla técnica del descanso, el Xerez Toyota Nimauto dio un vuelco. Los xerecistas doblegaron a su rival y desplegaron un auténtico derroche de juego e intensidad. Fruto de ese trabajo, Germán conseguía reducir diferencias a los dos minutos de reanudarse el choque. El Ruiz-Mateos se venía abajo y minutos después, el propio Germán recogía un balón suelto del meta rival y cuando todo el pabellón cantaba el tanto del empate, el balón se estrellaba contra la madera.

El fallo no mermó las aspiraciones de un equipo que, a 10 minutos del final, lograba las tablas gracias a Paquito. Cerro Reyes apenas conseguía trenzar tres pases seguidos y un disparo desde fuera del área de Mario se colaba por la escuadra de la portería de Carlos, poniendo al Xerez Toyota Nimauto por primera vez por delante en el marcador. La alegría no duró demasiado ya que Nene devolvía la igualdad al superar en el mano a mano a Juanlu tras una contra un minuto después. El partido, a partir de entonces, entraba en un toma y daca. Los de Gálvez llegaban con más facilidad a las inmediaciones del área rival pero se chocaban una y otra vez contra Carlos. A dos minutos del final, una conducción de Christian, habilitaba a Paquito que con la puntera enviaba el balón al fondo de la red. Tras el tanto, los visitantes comenzaron a jugar con portero-jugador en busca del empate. Los extremeños no podían superar la defensa posicional de los xerecistas y tras una parada de Juanlu, un balón en largo en busca de la cabeza de Germán lo detenía Sergio con las manos fuera del área, costándole además la segunda amarilla. La falta ejecutada por Germán se estrellaba contra el palo, pero Christian recogía el rechace y empujaba el balón.

Sin tiempo para más, se llegaba al final del partido ante un pabellón entregado a sus jugadores. Con esta victoria, el Xerez Toyota Nimauto se sitúa como colíder.