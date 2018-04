Trabajado triunfo de Nadal y prematuro adiós de Djokovic en el Godó

El número uno del mundo, el español Rafael Nadal, debutó en el Barcelona Open BancSabadell-Trofeo Conde de Godó, con una trabajada victoria (6-4 y 6-4) ante su compatriota Roberto Carballés, que aguantó una hora y 52 minutos en pista antes de perder el partido.

Nadal, que esta semana persigue en Barcelona su undécimo título del Godó, superó la primera piedra en el camino para revalidar el título, en un duelo en el que tiró de oficio ante el número 77 del ránking mundial.

"Estoy contento porque he ganado. He jugado peor de lo que venía jugando. No hace falta mirar detenidamente el partido para saber que no he jugado como lo había hecho anteriormente", reconoció el balear, que venía de exhibirse en Montecarlo.

Era la primera vez que ambos tenistas se enfrentaban y Carballés plantó cara desde el inicio, rompiendo el servicio en el segundo juego a Nadal, que empezó frío con varios errores no forzados.

Reaccionó el balear encadenando dos roturas en el tercer y quinto juego para resolver una primera manga en la que, a pesar de la ventaja, no acabó de encontrar su ritmo.

Parecía que el segundo set sería más cómodo para Nadal después de romper el primer servicio de su adversario, pero Carballés, que en la previa del choque aseguró que plantearía un partido valiente, no se amilanó, recuperó el 'break' y tardó en ceder de nuevo su saque para acabar también entregando el partido.

Tras el debut en la pista que lleva su nombre, Rafa Nadal se medirá mañana jueves, en los octavos de final, al también español Guillermo García-López, número 69 del ránking ATP, y sobre el que tiene un balance favorable de cuatro victorias y una derrota (las semifinales de Bangkok 2010).

El albaceteño pasó hoy de ronda por la retirada del japonés Kei Nishikori, bicampeón del torneo y que, tras perder el primer set por 6-3, decidió abandonar por una lesión muscular en la pierna derecha.

Si el diez veces campeón de Roland Garros supera a García-López, ya no se enfrentará en cuartos de final al serbio Novak Djokovic, que hoy cayó en su estreno en Barcelona ante el eslovaco Martin Klizan, por 6-2, 1-6 y 6-3.

Al exnúmero uno del la ATP le costó entrar en el partido y perdió el primer set en apenas media hora. Reaccionó bien el segundo, mostrándose más sólido con su servicio y castigando el revés de su adversario.

Pero Djokovic, que lucha por relanzar su carrera tras su lesión en el codo derecho, no daría continuidad a su juego en el set definitivo. Y Klizan, 140 del mundo y semifinalista en el Godó de 2015, se ganó una plaza en octavos, donde se medirá al español Feliciano López.

Djokovic, duodécimo jugador del ránking mundial y sexto cabeza de serie del Godó, sigue sin saber lo que es ganar en Barcelona pues, en 2006, en su otra participación en la capital catalana, también cayó en su debut ante Daniel Gimeno Traver.

Quien también contaba por derrotas sus partidos en el Godó era el búlgaro Grigor Dimitrov, que había caído a las primeras de cambio en las tres ocasiones anteriores que había disputado el abierto barcelonés.

En esta edición, sin embargo, Dimitrov llegaba al RCT Barcelona-1899 como quinto jugador de la ATP y segundo favorito del torneo, y no defraudó en su estreno. En apenas hora y media se deshizo con facilidad (6-2 y 6-1) del francés Gilles Simon, y mañana se medirá en octavos al turco Malek Jaziri.

El otro 'top-ten' que hoy entraba en liza, el austríaco Dominic Thiem, también avanzó a la siguiente ronda tras vencer, por 7-6 y 6-1, al español Jaume Munar, que tuvo una bola de primer set en el juego de desempate, pero que acabó desinflándose en el segundo parcial. Thiem disputará la ronda de octavos contra el eslovaco Jozef Kovalik.

La jornada de este miércoles también trajo las primeras victorias de otros dos españoles cabezas de serie. Pablo Carreño (5) se deshizo en un partido muy serio del francés Benoit Paire (6-3 y 6-3), y Albert Ramos (10) tuvo que remontar un set en contra al brasileño Rogerio Dutra Silva (3-6, 6-3 y 6-4) para mantenerse con vida en el torneo.

Carreño se medirá en octavos al francés Adrian Mannarino, undécimo favorito, y Ramos, al griego Stefanos Tsitsipas, que hoy pasó por encima del séptimo cabeza de serie del torneo, el argentino Diego Schwartzman (6-2 y 6-1).

Otro español, Pablo Andújar, podría también clasificarse para octavos de final en el último partido de la jornada. El conquense, finalista del Godó en 2015, cayó en la fase previa, pero ha entrado en el cuadro grande como sustituto del surcoreano Hyeon Chung, que se ha dado de baja por una lesión en el tobillo.