Triunfo para escaparse

El Jerez Industrial abre distancias con el quinto clasificado, ahora el Chiclana a 8 puntos, después de sobrevivir en la Quinta de la Paz a la dureza de una Juventud Sanluqueña que excedió varias veces el límite del reglamento.

En otro partido muy serio de los hombres de Paco Cala, que no pasaron apuros y sólo concedieron una ocasión en 90 minutos, se hicieron con el triunfo gracias a los goles de Morlán -que reaparecía tras cumplir tres partidos de sanción- en la primera mitad y de Juanma Carrasco, en la reanudación.

David Piñero jugó cuatro meses después y tuvo dos buenas ocasiones para anotar

El cuadro industrialista supo adaptarse perfectamente a lo que el partido requería: campo pequeño, espacios reducidos y un rival que siempre dejaba la pierna en cada duelo particular. Había que jugar práctico y sobre todo no entrar en el juego brusco de los locales, sin argumentos futbolísticos. Los de Cala hicieron un gran partido en el aspecto defensivo aunque perdonaron en exceso en ataque, fallando varias y clamorosas ocasiones de gol. El mejor de la Juventud Sanluqueña fue Moisés, jugador de campo (en la primera vuelta jugó en la mediapunta) que ayer actuó en la portería de manera sobresaliente salvando a su equipo de una goleada de escándalo.

El partido se presentaba 'calentito' después de los incidentes de la primera vuelta. Con eso ya contaban los industrialistas, pero no con el juego brusco grave con el que se emplearon algunos jugadores de la Juventud Sanluqueña. Al término del partido, el local Migue se dirigió al árbitro diciéndole textualmente que "había que pitar para los dos igual" y Legzal Mulay le contestó: "Suerte tenéis de no haber acabado con tres o cuatro menos". Mejor resumen de lo que puso en práctica el equipo sanluqueño no hay.

Paco Cala apostó de inicio por Morlán en punta y Juanito en una de las bandas en lugar de Juanma Carrasco. Volvieron también al equipo inicial Álex García, Quintero, Manolo y Yuni. No se había cumplido el primer minuto cuando Morlán tuvo la primera clara ocasión del encuentro. El delantero salió de posición correcta, se quedó solo ante Moisés aunque algo esquinado y su disparo lo sacó el meta con una gran intervención.

El choque -nunca mejor dicho- tuvo muy poco ritmo por las continuas faltas de los locales. En una de ellas llegó la segunda ocasión para los industrialistas. Morlán se la pidió y pegó un zapatazo que entre Moisés y el palo izquierdo evitaron el primero de la tarde. A los veinte minutos se desniveló el encuentro. Vega recuperó en el centro del campo, Paquín metió el pase a Morlán, que cayó a la banda derecha, se adentró con un quiebro colocándose el balón a su pierna buena, la izquierda, y con un disparo ajustado al palo izquierdo batió a Moisés.

El 0-1 no cambió el panorama del encuentro y el Jerez Industrial siguió como total dominador del partido. Juanito, tras una gran jugada junto a Nico Carrasco, pudo hacer el segundo pero Moisés metió el pie a lo justo para evitarlo. Antes del descanso, hubo tiempo para dos más. En la primera, Kevin sacó bajo palos un centro envenenado de Juanito, que mientras estuvo en el terreno de juego recordó al de la pasada temporada; en la siguiente, Quintero remataba de cabeza fuera.

La Juve salió algo más enchufada en los primeros minutos de la segunda mitad con una ocasión de Brando, que disparó fuera. Acto seguido, llegaba la puntilla con el 0-2 a la antigua usanza: Álex sacó en largo, Morlán peinó y Juanma Carrasco estuvo más rápido que los dos centrales para meter la bota y superar por alto la media salida de Moisés.

Quedaban pocos minutos y Paco Cala dio entrada a David Piñero al tiempo que quitaba a jugadores con tarjetas para no arriesgarse a una expulsión. Con el rival adelantando líneas, el punta tuvo una clara ocasión pero no fue capaz de embocar el balón ante la salida a la desesperada del portero. A dos minutos del 90, los locales tuvieron su única ocasión tras una jugada de Brando y remate de Alberto que Manolo sacó en la misma línea de gol. El Industrial a la contra pudo matar el partido pero ni Güiza, que resolvió mal un contragolpe, ni David Piñero, que remató al aire tras un gran servicio de Juanma Carrasco, pudieron hacer el tercero.