Tropiezo del Ciudad de Lucena en Chiclana

El Ciudad de Lucena vio frenada su escalada en su intento de alcanzar la tercera plaza para poder optar al ascenso y no pudo pasar del empate a cero ante un Chiclana que volvía a casa después de caer goleado en Chapín por 5-0 ante el XDFC. Los locales se limitaron a defender y apenas arriesgaron, aunque tuvieron una buena opción de gol mediada la segunda parte con un tiro al palo de Julio Periano (68'). Los visitantes controlaron el balón pero no fueron efectivos. El encuentro no fue tranquilo y en la segunda parte, el árbitro lo paró en el minuto 67 durante 18, hasta que las Fuerzas del Orden llegaron al campo porque los aficionados locales increparon airadamente a uno de sus asistentes.