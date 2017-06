Valverde confía en darle un nuevo giro al Barcelona

Ernesto Valverde se presentó ayer como nuevo entrenador del Barcelona. El extremeño aseguró que conoce la presión que tendrá en el banquillo azulgrana, asumiendo que tendrá que "readaptarse" al estilo del conjunto liderado por Lionel Messi, aunque confía también en "darle una vuelta" al equipo en su forma de jugar.

"La exigencia que requiere mi cargo es muy alta y soy consciente de la presión que tengo; es algo que conozco, es mi trabajo", afirmó Valverde en su primera rueda de prensa como entrenador azulgrana. "Es un reto apasionante que no he pensado mucho", agregó el técnico español, de 53 años, que firmó con el club azulgrana para las dos próximas temporadas con posibilidad de una tercera opcional.

"El listón está muy alto porque mis predecesores fueron grandes entrenadores: Luis Enrique, Pep Guardiola, Cruyff. Pienso en ellos y veo que la exigencia hacia mi trabajo va a ser alta y eso no hace sino acrecentarla. Dije que me gustaban los retos difíciles y, desde luego, este es uno de los mejores, no tengo duda", prosiguió el técnico, en un acto en el que no estuvo presente el presidente del club azulgrana, Josep Maria Bartomeu.

Bartomeu había acompañado a Valverde en un acto previo, celebrado en el palco del Camp Nou, y en el que el máximo mandatario azulgrana le dio la bienvenida ante los periodistas regalándole una camiseta del Barça con su apellido y sin número.

En la sala de prensa, y acompañado del vicepresidente deportivo, Jordi Mestre, y del secretario técnico, Robert Fernández, Valverde agradeció el "privilegio" de poder dirigir al Barcelona, la confianza depositada en él y prometió trabajo para devolverla.

"No sé cómo va a salir esto, pero tengo una confianza extraordinaria en lo que voy a hacer. El reto que viene es el más difícil, porque es el siguiente, pero también el más bonito", aseveró Valverde, ante unos 150 periodistas y unos 80 medios de comunicación.