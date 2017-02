Vargas no se fía de La Palma y pide el apoyo de la afición

Tras dos triunfos seguidos, ante el Puente Genil en casa y frente al Rota en el Navarro Flores, Vargas no quiere acordarse de la versión que su equipo mostró frente al San Juan en el Primero de Mayo. "Ese día tiene que estar olvidado pero lo tenemos como referencia para no cometer los mismos errores, no podemos ofrecer esa imagen más en lo que resta de temporada. Cuando algo va mal, hay que archivarlo y trabajar para que no vuelva a suceder. Tras ese tropiezo, superamos al Puente Genil y ganamos el pasado domingo en Rota, hemos recuperado la moral y el equipo está con confianza y con ganas de seguir ahí arriba, pero siempre respetando a un contrario que también juega y que tiene sus armas. El equipo va a dar todo lo que tiene para que los puntos se queden en casa".

El preparador jerezano destaca sobre el importante choque de mañana que "vamos a intentar ampliar la racha de triunfos, aunque la empresa no es fácil porque yo hace tiempo que vengo diciendo que uno de los equipos de la categoría que más me gusta jugando al fútbol es La Palma. Va a ser un rival bastante difícil de batir, no nos podemos confiar y nos tocará estar concentrados desde el minuto uno hasta el noventa si queremos hacerles daño".

Pedro Carrión y Agu serán dudas hasta última hora

Vicente Vargas no sabrá hasta última hora si finalmente puede contar tanto con el ariete Pedro Carrión como con el centrocampista Agu, ambos con molestias en el tobillo. Los dos se encuentran bastante mejor pero no terminan de superar sus problemas. El preparador xerecista destaca que "Carrión aún tiene molestias en el tobillo, está entrenando a medio gas y no sabemos si podrá jugar o no. Yo lo tengo muy claro, si no está al cien por cien no voy a arriesgar con él porque estamos en una fase de la competición crítica, es un futbolista bastante importante para nosotros y no quiero que se me rompa del todo. Va a depender de él, que es fuerte mental y físicamente. El caso de Agu es el mismo, no está todavía a tope pero él también quiere jugar y a ver qué pasa".