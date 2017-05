Vargas no se calla más

Vicente Vargas, técnico del Xerez Club Deportivo, aprovechó su comparecencia de prensa previa al partido que mañana dirime su equipo en Valverde del Camino para dar su versión acerca de los problemas que ha encontrado el equipo para entrenar esta semana en La Juventud. La delegación de Deportes comunicó al club azulino el pasado miércoles que ni ese día ni el siguiente podía entrenarse en las instalaciones de la avenida Blas Infante por la lluvia. Finalmente, el equipo sí pudo entrenar el jueves, después de que se hicieran gestiones "con otras esferas más altas", según reconoció un Vicente Vargas que llegó a decir que quien tomó la decisión de no permitir el entreno el pasado miércoles "no está presuntamente por la labor de que el equipo ascienda a Tercera División".

Vargas aseguró que la semana ha sido "complicada" porque ha tenido que estar pendiente de aspectos que no tienen nada que ver con su cometido deportivo. "Yo creí que esto ya estaba olvidado y que habíamos llegado a una normalidad", dijo en referencia a las relaciones de la entidad con la delegación de Deportes. "Con esto de los campos de entrenamiento les he felicitado hasta en tres ocasiones por cómo ha cuidado el césped del campo de La Juventud. No me han dolido prendas en reconocerles ese trabajo pero tampoco me duelen ahora. No sé quién tomó esa decisión con lo que nos estamos jugando". "La Juventud -prosiguió Vargas- estaba en perfecto estado" y a pesar de la lluvia "el campo estaba hasta duro. Yo entiendo que nos digan que no se entrena allí si el campo está en malas condiciones pero el campo está perfecto y además estamos terminando la temporada y allí no se va a jugar hasta dentro de diez días porque el Jerez Industrial acaba esta semana y juega fuera y nosotros no jugamos contra el Chiclana hasta la semana que viene".

De este modo, Vargas cree que "el que tomó esta decisión presuntamente no está por la labor de que este equipo ascienda a Tercera División. Luego, el que decide que sí entrenamos allí al final acertó porque el campo está perfecto". El técnico argumenta que nadie les explica por qué el miércoles no se entrena y sólo el jueves a las cuatro y media de la tarde les llega el ok. "A mí nadie me ha dado ninguna explicación. Envié dos correos y no me contestaron. Luego se hicieron negociaciones con otras personas y esas personas se pusieron en contacto con estas personas y decidieron lo contrario. A las cuatro y media de la tarde (del jueves) recibí un 'whatsapp' diciéndome que se autorizaba a que entrenásemos en La Juventud. No sé quién dijo primero que no y no sé quién dijo luego que sí pero nos estamos jugando mucho y lo tienen que saber. El Xerez Club Deportivo es un equipo más de Jerez y nuestro ayuntamiento y nuestra delegación de Deportes debe estar para ayudar dentro de la medida de lo posible".

A renglón seguido, Vargas reconocía que se había recurrido a otras esferas en la línea jerárquica del ayuntamiento para solucionar el asunto: "Está claro que los que han llevado estas negociaciones se salieron del ámbito de Deportes porque en Deportes no nos escuchaban".

El técnico azulino cree "firmemente" que lo ocurrido esta semana con el campo de entrenamiento sucede "porque es el Xerez Club Deportivo" y no otro club. "Yo podía haber llegado aquí y decir 'me olvido de esto y no hablo más' pero llega un momento en el que ya estás cansado de tantísimas cosas que nos han pasado a lo largo del año. Independientemente de si se consigue o no el ascenso, nosotros este año, con todas las trabas de toda índole que hemos tenido, hemos hecho nuestro trabajo. Volver otra vez con los mismos problemas es que nadie lo entiende. Si llegamos a La Juventud y vemos que está mal o enfangado pues no tendríamos razón pero es que el campo está en perfectas condiciones. Qué menos que ir a verlo antes de tomar una decisión, que además estuvo mal tomada".

Por último, al entrenador xerecista se le preguntó si cree que en Deportes hay alguien que no se alegraría por el ascenso del equipo que entrena: "Sería meter a muchas personas en un mismo saco y sería injusto. Lo que sí está claro es que cada uno tiene sus debilidades y sus favoritismos y a cada uno le gustará que suceda una cosa u otra y, en este caso, habrá gente que se alegre y gente que no. Por mi mente no pasa que todos se alegren de que ascendamos pero hay decisiones que uno no entiende. A mí no me vale que si Medio Ambiente o que son decisiones que siempre se han tomado así. Mire usted, para que la ley sea ley, tiene que ser elástica y flexible. Y antes de decirnos que no podíamos entrenar, lo primero que tendrían que haber hecho es ir a ver cómo estaba el campo de La Juventud y luego decidir. Tomar esas decisiones sin calibrar lo que hay en juego no es lógico por parte de quien la tomó".