Vargas "Tienen un bloque muy compacto y hacerles goles es bastante difícil"

Vicente Vargas, entrenador del XCD, quiere ser optimista de cara a la cita de esta tarde ante el Salerm en el regreso a La Juventud. El técnico azulino, en cama con gripe y que aún no sabe si podrá acudir al partido, espera "ganar ante todo porque para eso hemos trabajado durante la semana pese a las dificultades. Los chavales han entrenado bien, lo dan todo en cada sesión y son lo que mejor que tenemos en con la situación en la que nos encontramos. No se rinden y quieren sacar esto adelante, por eso todos pedimos a nuestros aficionados que acudan a La Juventud para ayudarnos a quedarnos a sacar adelante el partido".

Bajo el punto de vista del preparador jerezano, el Salerm es "muy buen equipo, al que es muy difícil hacerle goles, todos trabajan para todos, son solidarios, llevan tiempo juntos y se conocen bien. Es un bloque compacto, con futbolistas que no están exentos de calidad. Nos van a crear problemas, igual que en la primera vuelta, aunque empatamos y merecimos más".

El regreso a La Juventud era esperado después de las dos derrotas en Chapín. En ese sentido, Vargas resalta que "todos queríamos volver y a ver cómo se nos da. No hemos podido entrenar en un campo de césped natural y eso se acusa. Los futbolistas no lo van a tener fácil y a ver si nos va bien dentro de todo lo que tenemos en contra. Hemos jugado muchos partidos allí en las últimas temporadas pero no es igual. Lo que pido, como he comentado antes, es el apoyo de la afición para estos jugadores que están totalmente comprometidos. Son poquitos pero quieren sacar esto adelante".