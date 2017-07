Vargas "En el fútbol a veces se toman decisiones difíciles"

Los descartes que se ha visto obligado a realizar Vicente Vargas al cerciorarse que ni Chato ni Kevin -este último es uno de los damnificados- son jugadores sub'23 ha venido a perturbar el inicio de la pretemporada del Xerez Club Deportivo. El técnico reconoce que ha habido "una equivocación" que ha llevado a este desenlace pero "quien vea mala intención en esto está totalmente equivocado y no me conoce", esgrime.

El entrenador del Xerez CD quiso dar ayer las explicaciones oportunas: "Ni he podido dormir. Sé que hemos cometido un error y soy el primero que siento haber tenido que tomar esta decisión, ha sido doloroso. Kevin y Alberto son dos jugadores muy válidos como ya demostraron la temporada pasada pero hemos tenido este problema y tenía que tomar una decisión técnica".

Te dicen que cuentas, te presentan y a la tarde siguiente, adiós; creo que es injusto"

Vargas explica así lo ocurrido: "Consulté a la Federación y me comentaron que los sub'23 eran si cumplían la edad dentro de la Liga. No me fiaba del tema y envié un correo a la Federación, que nos contestó el viernes por la mañana diciéndonos que jugadores sub'23 son los nacidos a partir del 1 del 1 del 95 y claro, ni Kevin ni Chato lo son". De este modo, "tengo 18 fichas de séniors y tengo que dar dos bajas. Me gustaría tener a dos por puesto pero como sólo tengo a 16 mayores de 23 años tengo que aplicar un criterio de polivalencia. Entonces, tenemos como centrales a Paco Borrego, Dani Hedrera, Polaco e Isra y Guerrero y Chato son laterales izquierdos pero también pueden jugar en el centro de la defensa". Así las cosas, Vargas señala que "se han dado las bajas donde más gente teníamos. He intentado ayudarles, cederlos donde ellos quieran, hay equipos interesados y los chavales no se van a quedar tirados. Es una decisión dolorosa y entiendo perfectamente que estén enfadados pero en el fútbol a veces hay que tomar decisiones duras y tampoco se acaba aquí el mundo. Pero que todo el mundo tenga claro que no ha sido un decisión caprichosa, me ha dolido dar estas dos bajas pero algo había que hacer".

La otra cara de la moneda, al menos parte de ella, es Alberto Orellana, damnificado junto a Kevin. El defensa jerezano no comparte la explicación de Vargas y afirma sentirse "engañado". "Eso de los sub'23, no sé, ¿cómo no va a saber la edad del futbolista que firmas? La misma palabra lo dice, sub'23 es menos de 23. Si no cuenta conmigo me lo podría haber dicho antes como hizo con Carlitos. Que a estas alturas venga a decirme eso... El problema no es mío, yo no soy sub'23; el problema lo tiene con Chato, que lo firma creyendo que es sub'23 y luego no lo es".

Orellana asegura que el técnico le justificó tomar esa decisión en base a la polivalencia de otros compañeros pero resalta que "fui el segundo que más jugó el año pasado y ahora parece que ya no sirve todo lo que se ha hecho. Creo que me ha tratado de forma injusta y me siento engañado. Si termina la temporada y te dicen que no cuentan contigo como ha pasado con otros compañeros, pues vale. Pero que te digan que sí cuentas, te presenten y a la tarde siguiente decirte que no, que hay un problema de fichas... Pero tú tendrás que saber la edad de la gente que fichas porque lo de los sub'23 ha existido siempre y siempre se ha tomado el año natural para determinarlo".

De cualquier forma, ni a Orellana ni a Kevin le van a faltar ofertas. El primero ya tiene sobre la mesa el ofrecimiento del Guadalcacín aunque ahora deben ponerse de acuerdo en lo económico. Por Kevin se han interesado también el Rota y el Antoniano.

El que tiene que buscar dos jugadores sub'23 es Vicente Vargas, a quien le gustaría reforzar la banda derecha y la mediapunta con un jugador de segunda línea con calidad y llegada.

Por otro lado, la asamblea de la Federación Andaluza de Fútbol aprobó ayer que el inicio de la competición en el Grupo X sea el próximo 27 de agosto.